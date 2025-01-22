https://ria.ru/20250122/es-1994941585.html

В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа

В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа - РИА Новости, 22.01.2025

В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа

Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России, а санкции против российского натурального газа согласовать в ЕС так и не смогли из-за отсутствия единой позиции,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:25:00+03:00

2025-01-22T11:25:00+03:00

2025-01-22T11:33:00+03:00

экономика

валдис домбровскис

россия

давос

евросоюз

северный поток

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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России, а санкции против российского натурального газа согласовать в ЕС так и не смогли из-за отсутствия единой позиции, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против. Но мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на Северных потоках. В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет", - сказал он.При этом еврокомиссар утверждает, что санкции ЕС "работают" и их необходимо "расширять". "Только надо проявить единство и волю", - добавил Домбровскис.

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экономика, валдис домбровскис, россия, давос, евросоюз, северный поток