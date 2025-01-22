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В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа - РИА Новости, 22.01.2025
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11:25 22.01.2025 (обновлено: 11:33 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/es-1994941585.html
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа - РИА Новости, 22.01.2025
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа
Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России, а санкции против российского натурального газа согласовать в ЕС так и не смогли из-за отсутствия единой позиции,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:25:00+03:00
2025-01-22T11:33:00+03:00
экономика
валдис домбровскис
россия
давос
евросоюз
северный поток
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России, а санкции против российского натурального газа согласовать в ЕС так и не смогли из-за отсутствия единой позиции, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис."По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против. Но мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на Северных потоках. В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет", - сказал он.При этом еврокомиссар утверждает, что санкции ЕС "работают" и их необходимо "расширять". "Только надо проявить единство и волю", - добавил Домбровскис.
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экономика, валдис домбровскис, россия, давос, евросоюз, северный поток
Экономика, Валдис Домбровскис, Россия, Давос, Евросоюз, Северный поток
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского газа

Еврокомиссар: в ЕС так и не смогли согласовать санкции против российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России, а санкции против российского натурального газа согласовать в ЕС так и не смогли из-за отсутствия единой позиции, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против. Но мы существенно сократили поставки, в том числе из-за взрывов на Северных потоках. В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет", - сказал он.
При этом еврокомиссар утверждает, что санкции ЕС "работают" и их необходимо "расширять". "Только надо проявить единство и волю", - добавил Домбровскис.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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19 января, 18:47
 
ЭкономикаВалдис ДомбровскисРоссияДавосЕвросоюзСеверный поток
 
 
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