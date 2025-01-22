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ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 22.01.2025
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15:16 22.01.2025 (обновлено: 15:21 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/energodar-1994989821.html
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 22.01.2025
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью как минимум четырех беспилотников, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:16:00+03:00
2025-01-22T15:21:00+03:00
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью как минимум четырех беспилотников, пострадавших нет, сообщает администрация города в Telegram-канале."Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар. Возгораний не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала. Угроза атаки сохраняется!" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Не менее четырех украинских беспилотников атаковали Энергодар

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергодар
Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью как минимум четырех беспилотников, пострадавших нет, сообщает администрация города в Telegram-канале.
"Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар. Возгораний не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала. Угроза атаки сохраняется!" - говорится в сообщении.
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