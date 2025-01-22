https://ria.ru/20250122/energodar-1994989821.html

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 22.01.2025

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью как минимум четырех беспилотников, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:16:00+03:00

2025-01-22T15:16:00+03:00

2025-01-22T15:21:00+03:00

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска в среду атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью как минимум четырех беспилотников, пострадавших нет, сообщает администрация города в Telegram-канале."Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар. Возгораний не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала. Угроза атаки сохраняется!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия