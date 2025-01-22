Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/efimov-1994871055.html
Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита
Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита - РИА Новости, 22.01.2025
Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита
Для проходки нового участка Арбатско-Покровской линии метро на востоке Москвы используют два шестиметровых тоннелепроходческих комплекса, сообщил заммэра... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:42:00+03:00
2025-01-22T10:42:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e48e7c57724f35712b9e1691c0f8145.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Для проходки нового участка Арбатско-Покровской линии метро на востоке Москвы используют два шестиметровых тоннелепроходческих комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Между станциями будет построено два однопутных тоннеля. Тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит пройти около 1,7 километра из монтажной камеры за оборотными тупиками станции "Щелковская" на Уральской улице до "Гольянова" на Уссурийской улице", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, для проходки тоннелей задействуют тоннелепроходческие комплексы "Анастасия" и "Лия". После завершения работ котлован монтажной камеры на Уральской улице засыплют и разобьют на этом месте новую аллею.Станция "Гольяново" станет новой конечной станцией Арбатско-Покровской ветки. Она будет мелкого заложения (примерно 17 метров) с островной платформой, ее построят открытым способом, выходы будут вести на обе стороны Уссурийской улицы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции и строительства вестибюлей станций метро "Каширская" и "Физтех".
https://ria.ru/20250121/efimov-1994661293.html
https://ria.ru/20250120/efimov-1994590628.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d70234b2c62b1d5a537e6ef3a65aab42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита

Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро в Москве проложат два щита

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Для проходки нового участка Арбатско-Покровской линии метро на востоке Москвы используют два шестиметровых тоннелепроходческих комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Между станциями будет построено два однопутных тоннеля. Тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит пройти около 1,7 километра из монтажной камеры за оборотными тупиками станции "Щелковская" на Уральской улице до "Гольянова" на Уссурийской улице", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Ефимов: власти Москвы утвердили 50 проектов КРТ в 2024 году
Вчера, 09:23
Как уточняется в сообщении, для проходки тоннелей задействуют тоннелепроходческие комплексы "Анастасия" и "Лия". После завершения работ котлован монтажной камеры на Уральской улице засыплют и разобьют на этом месте новую аллею.
Станция "Гольяново" станет новой конечной станцией Арбатско-Покровской ветки. Она будет мелкого заложения (примерно 17 метров) с островной платформой, ее построят открытым способом, выходы будут вести на обе стороны Уссурийской улицы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции и строительства вестибюлей станций метро "Каширская" и "Физтех".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Ефимов: возле двух станций БКЛ появились благоустроенные пространства
20 января, 14:17
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала