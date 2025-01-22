https://ria.ru/20250122/efimov-1994871055.html

Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита

Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита - РИА Новости, 22.01.2025

Ефимов: новый участок Арбатско-Покровской линии метро проложат два щита

Для проходки нового участка Арбатско-Покровской линии метро на востоке Москвы используют два шестиметровых тоннелепроходческих комплекса, сообщил заммэра... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:42:00+03:00

2025-01-22T10:42:00+03:00

2025-01-22T10:42:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Для проходки нового участка Арбатско-Покровской линии метро на востоке Москвы используют два шестиметровых тоннелепроходческих комплекса, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Между станциями будет построено два однопутных тоннеля. Тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит пройти около 1,7 километра из монтажной камеры за оборотными тупиками станции "Щелковская" на Уральской улице до "Гольянова" на Уссурийской улице", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, для проходки тоннелей задействуют тоннелепроходческие комплексы "Анастасия" и "Лия". После завершения работ котлован монтажной камеры на Уральской улице засыплют и разобьют на этом месте новую аллею.Станция "Гольяново" станет новой конечной станцией Арбатско-Покровской ветки. Она будет мелкого заложения (примерно 17 метров) с островной платформой, ее построят открытым способом, выходы будут вести на обе стороны Уссурийской улицы.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реконструкции и строительства вестибюлей станций метро "Каширская" и "Физтех".

https://ria.ru/20250121/efimov-1994661293.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы