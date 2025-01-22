https://ria.ru/20250122/economist-1994918177.html

Economist рассказал, как Трамп может привести Америку к "золотому веку"

Economist рассказал, как Трамп может привести Америку к "золотому веку" - РИА Новости, 22.01.2025

Economist рассказал, как Трамп может привести Америку к "золотому веку"

Президент США Дональд Трамп в самом деле может привести Америку к обещанному им "золотому веку", если победит своего главного противника - себя самого и свои... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:39:00+03:00

2025-01-22T08:39:00+03:00

2025-01-22T08:39:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в самом деле может привести Америку к обещанному им "золотому веку", если победит своего главного противника - себя самого и свои недостатки, считает британский журнал Economist. "У него (Трампа - ред.) действительно есть шанс привести Америку в золотой век, который он провозгласил во втором инаугурационном обращении... Его самый грозный противник, из тех, кто еще остался, - это, скорее всего, он сам", - пишет издание. По мнению журнала, для успеха американского лидера созданы все условия: его собственная партия под строгим контролем, партия соперников-демократов побеждена, а иностранные противники заняты собственными проблемами. С присущей ему дерзостью, отмечает Eсonomist, Трамп вполне может обеспечить себе желаемую репутацию "миротворца и объединителя". "Мелочная приверженность партии в его инаугурационном обращении, вместе с помилованиями бешеных обвиненных по (делу о штурме Капитолия - ред.) 6 января, предвещают мало хорошего для шансов того, что он когда-либо преодолеет слабости, которые, вероятно, бросят тень на то, что могло бы стать золотым веком", - пишет издание. Среди недостатков, которые журнал приписывает Трампу, упоминаются его склонность жалеть себя, неспособность долго удерживать внимание на чем-либо, слабость к лести и преклонение перед авторитарными лидерами. Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - утверждал Трамп. Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, америка, дональд трамп, выборы президента сша — 2024