Economist рассказал, как Трамп может привести Америку к "золотому веку"
Economist: Трамп может привести Америку к "золотому веку", изменив себя
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в самом деле может привести Америку к обещанному им "золотому веку", если победит своего главного противника - себя самого и свои недостатки, считает британский журнал Economist.
По мнению журнала, для успеха американского лидера созданы все условия: его собственная партия под строгим контролем, партия соперников-демократов побеждена, а иностранные противники заняты собственными проблемами. С присущей ему дерзостью, отмечает Eсonomist, Трамп вполне может обеспечить себе желаемую репутацию "миротворца и объединителя".
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"Мелочная приверженность партии в его инаугурационном обращении, вместе с помилованиями бешеных обвиненных по (делу о штурме Капитолия - ред.) 6 января, предвещают мало хорошего для шансов того, что он когда-либо преодолеет слабости, которые, вероятно, бросят тень на то, что могло бы стать золотым веком", - пишет издание.
Среди недостатков, которые журнал приписывает Трампу, упоминаются его склонность жалеть себя, неспособность долго удерживать внимание на чем-либо, слабость к лести и преклонение перед авторитарными лидерами.
Ранее Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США заявил, что будет ставить Америку прежде всего, пообещав, что страна скоро станет больше, сильнее и гораздо исключительнее, чем когда-либо прежде. "Золотой век Америки начинается прямо сейчас", - утверждал Трамп.
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.