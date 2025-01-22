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"Джермук групп" заявила, что всегда отвечала на запросы по смерти Гусова - РИА Новости, 22.01.2025
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18:51 22.01.2025 (обновлено: 18:58 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/dzhermuk-1995031231.html
"Джермук групп" заявила, что всегда отвечала на запросы по смерти Гусова
"Джермук групп" заявила, что всегда отвечала на запросы по смерти Гусова - РИА Новости, 22.01.2025
"Джермук групп" заявила, что всегда отвечала на запросы по смерти Гусова
Армянская компания "Джермук групп" всегда отвечала на запросы российских компетентных органов в связи со смертью владикавказского предпринимателя Олега Гусова,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:51:00+03:00
2025-01-22T18:58:00+03:00
армения
владикавказ
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ЕРЕВАН, 22 янв — РИА Новости. Армянская компания "Джермук групп" всегда отвечала на запросы российских компетентных органов в связи со смертью владикавказского предпринимателя Олега Гусова, погибшего от отравления уксусом, оказавшимся в бутылке минеральной воды "Джермук", заявили РИА Новости в компании.В среду адвокат семьи погибшего предпринимателя Айрат Хикматуллин сообщил РИА Новости, что уголовное дело по факту смерти Гусова приостановлено. Он заявил, что следствие направило запросы в Армению еще в мае прошлого года. Но, как утверждает адвокат, ответчик игнорирует запросы, хотя компания, по его словам, должна быть заинтересована в полном расследовании и защите своей репутации. "ЗАО "Джермук групп" не оповещено, о каком запросе за май прошлого года идет речь. ЗАО "Джермук групп" никогда не уклонялось от ответов на любые запросы и всегда отвечало на запросы всех компетентных органов в установленные сроки", — отметили в компании.В компании также считают необоснованным гражданский иск, поданный в связи со смертью Гусова. "Что касается гражданского иска, то мы считаем его необоснованным", — заявили в компании.В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" — вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны в том числе армянская "Джермук групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения.В Минэкономики Армении 20 января заявили, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов страны представил российской стороне доказательства соответствия международным стандартам минеральной воды "Джермук".
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армения, владикавказ, россия, происшествия
Армения, Владикавказ, Россия, Происшествия
"Джермук групп" заявила, что всегда отвечала на запросы по смерти Гусова

"Джермук групп": компания всегда отвечала на запросы России по делу Гусова

© Sputnik / Andranik GhazaryanМинеральная вода "Джермук"
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Минеральная вода "Джермук". Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 янв — РИА Новости. Армянская компания "Джермук групп" всегда отвечала на запросы российских компетентных органов в связи со смертью владикавказского предпринимателя Олега Гусова, погибшего от отравления уксусом, оказавшимся в бутылке минеральной воды "Джермук", заявили РИА Новости в компании.
В среду адвокат семьи погибшего предпринимателя Айрат Хикматуллин сообщил РИА Новости, что уголовное дело по факту смерти Гусова приостановлено. Он заявил, что следствие направило запросы в Армению еще в мае прошлого года. Но, как утверждает адвокат, ответчик игнорирует запросы, хотя компания, по его словам, должна быть заинтересована в полном расследовании и защите своей репутации.
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20 января, 02:39
"ЗАО "Джермук групп" не оповещено, о каком запросе за май прошлого года идет речь. ЗАО "Джермук групп" никогда не уклонялось от ответов на любые запросы и всегда отвечало на запросы всех компетентных органов в установленные сроки", — отметили в компании.
В компании также считают необоснованным гражданский иск, поданный в связи со смертью Гусова. "Что касается гражданского иска, то мы считаем его необоснованным", — заявили в компании.
В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа Гусов получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" — вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Вдова и дочери Гусова подали иск к производителю минеральной воды, ответчиками указаны в том числе армянская "Джермук групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. В конце декабря Советский районный суд Владикавказа оставил иск без движения.
В Минэкономики Армении 20 января заявили, что инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов страны представил российской стороне доказательства соответствия международным стандартам минеральной воды "Джермук".
Минеральная вода Джермук - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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