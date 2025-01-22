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Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа - РИА Новости, 22.01.2025
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08:33 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/dugin-1994917774.html
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа - РИА Новости, 22.01.2025
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа
Сопротивление Дональду Трампу будет огромным, нельзя исключать возможность покушения на него, а также социальные волнения и теракты, считает российский философ, РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:33:00+03:00
2025-01-22T08:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сопротивление Дональду Трампу будет огромным, нельзя исключать возможность покушения на него, а также социальные волнения и теракты, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Это (покушение на Трампа - ред.), безусловно, может быть, тем более Трамп обещает сделать доступной всем, обнародовать информацию и об убийстве Кеннеди, и о многих преступлениях глубинного государства внутри США. Это затрагивает интересы спецслужб, напрямую, огромного количества очень влиятельных кругов. И это, конечно, я думаю, сопротивление Трампу будет огромное", - предположил Дугин в интервью РИА Новости. "Нельзя исключить ни покушение на него, ни социальные системы терактов, ни социальные волнения. Пока они не запущены, даже приблизительно, но это все может быть", - выразил мнение философ. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
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в мире, сша, дональд трамп, александр дугин
В мире, США, Дональд Трамп, Александр Дугин
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа

Политолог Дугин допустил возможность покушения на Трампа и социальные волнения

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сопротивление Дональду Трампу будет огромным, нельзя исключать возможность покушения на него, а также социальные волнения и теракты, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Это (покушение на Трампа - ред.), безусловно, может быть, тем более Трамп обещает сделать доступной всем, обнародовать информацию и об убийстве Кеннеди, и о многих преступлениях глубинного государства внутри США. Это затрагивает интересы спецслужб, напрямую, огромного количества очень влиятельных кругов. И это, конечно, я думаю, сопротивление Трампу будет огромное", - предположил Дугин в интервью РИА Новости.
"Нельзя исключить ни покушение на него, ни социальные системы терактов, ни социальные волнения. Пока они не запущены, даже приблизительно, но это все может быть", - выразил мнение философ.
Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Политолог рассказала о первом шаге Трампа после инаугурации
20 января, 06:40
 
В миреСШАДональд ТрампАлександр Дугин
 
 
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