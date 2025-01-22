https://ria.ru/20250122/dugin-1994917774.html
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа - РИА Новости, 22.01.2025
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа
Сопротивление Дональду Трампу будет огромным, нельзя исключать возможность покушения на него, а также социальные волнения и теракты, считает российский философ, РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:33:00+03:00
2025-01-22T08:33:00+03:00
2025-01-22T08:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
александр дугин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994576345_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_197e802c0312934cea4244bbe51c71f9.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сопротивление Дональду Трампу будет огромным, нельзя исключать возможность покушения на него, а также социальные волнения и теракты, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Это (покушение на Трампа - ред.), безусловно, может быть, тем более Трамп обещает сделать доступной всем, обнародовать информацию и об убийстве Кеннеди, и о многих преступлениях глубинного государства внутри США. Это затрагивает интересы спецслужб, напрямую, огромного количества очень влиятельных кругов. И это, конечно, я думаю, сопротивление Трампу будет огромное", - предположил Дугин в интервью РИА Новости. "Нельзя исключить ни покушение на него, ни социальные системы терактов, ни социальные волнения. Пока они не запущены, даже приблизительно, но это все может быть", - выразил мнение философ. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994576345_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_53b4af525979b44944bdc84fa06db479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, александр дугин
В мире, США, Дональд Трамп, Александр Дугин
Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа
Политолог Дугин допустил возможность покушения на Трампа и социальные волнения