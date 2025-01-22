https://ria.ru/20250122/dugin-1994917774.html

Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа

Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа - РИА Новости, 22.01.2025

Дугин не исключил возможность нового покушения на Трампа

Сопротивление Дональду Трампу будет огромным, нельзя исключать возможность покушения на него, а также социальные волнения и теракты, считает российский философ, РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:33:00+03:00

2025-01-22T08:33:00+03:00

2025-01-22T08:33:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

александр дугин

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сопротивление Дональду Трампу будет огромным, нельзя исключать возможность покушения на него, а также социальные волнения и теракты, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Это (покушение на Трампа - ред.), безусловно, может быть, тем более Трамп обещает сделать доступной всем, обнародовать информацию и об убийстве Кеннеди, и о многих преступлениях глубинного государства внутри США. Это затрагивает интересы спецслужб, напрямую, огромного количества очень влиятельных кругов. И это, конечно, я думаю, сопротивление Трампу будет огромное", - предположил Дугин в интервью РИА Новости. "Нельзя исключить ни покушение на него, ни социальные системы терактов, ни социальные волнения. Пока они не запущены, даже приблизительно, но это все может быть", - выразил мнение философ. Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994540894.html

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в мире, сша, дональд трамп, александр дугин