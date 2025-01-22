https://ria.ru/20250122/dugin-1994917384.html

Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине

Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине - РИА Новости, 22.01.2025

Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине

Часть российской элиты, которая разделяет леволиберальные взгляды, представляет большую опасность для России, потому что она может подтолкнуть к фатальным для... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:22:00+03:00

2025-01-22T08:22:00+03:00

2025-01-22T08:22:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Часть российской элиты, которая разделяет леволиберальные взгляды, представляет большую опасность для России, потому что она может подтолкнуть к фатальным для страны условиям переговоров по урегулированию украинского конфликта, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Я вижу пока самым большим риском - это настроения некоторой части российской элиты, которая не осознала СВО, не осознала смысла возврата к традиционным ценностям, которые по-прежнему в принципе разделяют повестку левых либералов, глобалистов", - заявил Дугин РИА Новости. По его словам, значительная часть российской элиты представляет из себя помесь бывших коммунистов-комсомольцев с либералами, что представляет собой смесь между левыми и либеральными идеями. Дугин отметил, что подобная идеология доминировала в США до прихода Трампа. "И здесь как раз у Владимира Владимировича будет очень серьезный вызов сейчас. Потому что эта такая леволиберальная элита, хотя и прячется сейчас, но она сохранила очень многие свои позиции. И вот в принципе они могут подвинуть нас к таким условиям переговоров, которые будут фатальны для страны... Это очень опасный момент мы сейчас переживаем", - рассказал философ в интервью. Зеленский 6 января в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что Киев готов уже в конце месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для России он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

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в мире, украина, россия, сша, александр дугин, дональд трамп, дмитрий песков