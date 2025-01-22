Рейтинг@Mail.ru
Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/dugin-1994917384.html
Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине
Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине - РИА Новости, 22.01.2025
Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине
Часть российской элиты, которая разделяет леволиберальные взгляды, представляет большую опасность для России, потому что она может подтолкнуть к фатальным для... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:22:00+03:00
2025-01-22T08:22:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
александр дугин
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f213de1620d9348e8c67360eb530fc6.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Часть российской элиты, которая разделяет леволиберальные взгляды, представляет большую опасность для России, потому что она может подтолкнуть к фатальным для страны условиям переговоров по урегулированию украинского конфликта, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Я вижу пока самым большим риском - это настроения некоторой части российской элиты, которая не осознала СВО, не осознала смысла возврата к традиционным ценностям, которые по-прежнему в принципе разделяют повестку левых либералов, глобалистов", - заявил Дугин РИА Новости. По его словам, значительная часть российской элиты представляет из себя помесь бывших коммунистов-комсомольцев с либералами, что представляет собой смесь между левыми и либеральными идеями. Дугин отметил, что подобная идеология доминировала в США до прихода Трампа. "И здесь как раз у Владимира Владимировича будет очень серьезный вызов сейчас. Потому что эта такая леволиберальная элита, хотя и прячется сейчас, но она сохранила очень многие свои позиции. И вот в принципе они могут подвинуть нас к таким условиям переговоров, которые будут фатальны для страны... Это очень опасный момент мы сейчас переживаем", - рассказал философ в интервью. Зеленский 6 января в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что Киев готов уже в конце месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для России он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20250107/zelenskiy-1992679685.html
https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_df312ef20f061d693f15f14e6c778ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, александр дугин, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, США, Александр Дугин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Дугин: либеральная элита опасна в канун возможных переговоров по Украине

Дугин назвал либеральную элиту опасной в канун возможных переговоров по Украине

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Часть российской элиты, которая разделяет леволиберальные взгляды, представляет большую опасность для России, потому что она может подтолкнуть к фатальным для страны условиям переговоров по урегулированию украинского конфликта, считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Я вижу пока самым большим риском - это настроения некоторой части российской элиты, которая не осознала СВО, не осознала смысла возврата к традиционным ценностям, которые по-прежнему в принципе разделяют повестку левых либералов, глобалистов", - заявил Дугин РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Зеленский приготовил Трампу подарок на свой день рождения
7 января, 08:00
По его словам, значительная часть российской элиты представляет из себя помесь бывших коммунистов-комсомольцев с либералами, что представляет собой смесь между левыми и либеральными идеями. Дугин отметил, что подобная идеология доминировала в США до прихода Трампа.
"И здесь как раз у Владимира Владимировича будет очень серьезный вызов сейчас. Потому что эта такая леволиберальная элита, хотя и прячется сейчас, но она сохранила очень многие свои позиции. И вот в принципе они могут подвинуть нас к таким условиям переговоров, которые будут фатальны для страны... Это очень опасный момент мы сейчас переживаем", - рассказал философ в интервью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Кому я должен, всем прощаю": договориться с Трампом будет трудно
08:00
Зеленский 6 января в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что Киев готов уже в конце месяца к переговорам с избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в январе заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине пока нет, при этом гарантии безопасности для России он называл неотъемлемой частью возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
При этом ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика
08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШААлександр ДугинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала