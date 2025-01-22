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При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека - РИА Новости, 22.01.2025
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека
Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения нескольких легковых автомобилей в районе населенного пункта Разбегаевка в Орловской области,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:02:00+03:00
2025-01-22T17:02:00+03:00
2025-01-22T17:11:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
свердловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения нескольких легковых автомобилей в районе населенного пункта Разбегаевка в Орловской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. "Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. Все случилось в районе населенного пункта Разбегаевка в Свердловском районе. Произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. По предварительной информации, в авто находились семь человек... В результате происшествия два человека погибли, пять пострадали", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Спасатели деблокировали пострадавших, движение на автодороге не перекрыто, на месте работают экстренные службы.Позднее в пресс-службе УМВД России по Орловской области уточнили, что водитель автомобиля Renault Logan на 24-м километре автодороги "Орел-Тамбов", двигаясь в сторону Орла, выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовым фургоном, а затем – с автомобилем Lada Largus. От удара Renault Logan отбросило на свою полосу, где он столкнулся с автомобилем "Нива"."В результате ДТП водитель автомобиля Logan и женщина-пассажир автомобиля Largus скончались на месте происшествия", – добавили в полиции.
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происшествия, россия, орловская область, свердловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Орловская область, Свердловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека
В Орловской области в результате ДТП два человека погибли, пятеро пострадали