Рейтинг@Mail.ru
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 22.01.2025 (обновлено: 17:11 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/dtp-1995009059.html
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека - РИА Новости, 22.01.2025
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека
Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения нескольких легковых автомобилей в районе населенного пункта Разбегаевка в Орловской области,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:02:00+03:00
2025-01-22T17:11:00+03:00
происшествия
россия
орловская область
свердловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения нескольких легковых автомобилей в районе населенного пункта Разбегаевка в Орловской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону. "Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. Все случилось в районе населенного пункта Разбегаевка в Свердловском районе. Произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. По предварительной информации, в авто находились семь человек... В результате происшествия два человека погибли, пять пострадали", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Спасатели деблокировали пострадавших, движение на автодороге не перекрыто, на месте работают экстренные службы.Позднее в пресс-службе УМВД России по Орловской области уточнили, что водитель автомобиля Renault Logan на 24-м километре автодороги "Орел-Тамбов", двигаясь в сторону Орла, выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовым фургоном, а затем – с автомобилем Lada Largus. От удара Renault Logan отбросило на свою полосу, где он столкнулся с автомобилем "Нива"."В результате ДТП водитель автомобиля Logan и женщина-пассажир автомобиля Largus скончались на месте происшествия", – добавили в полиции.
https://ria.ru/20250118/dtp-1994392994.html
россия
орловская область
свердловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_1db4998e674865626024a533e20e4b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, орловская область, свердловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Орловская область, Свердловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При столкновении легковушек в Орловской области погибли два человека

В Орловской области в результате ДТП два человека погибли, пятеро пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали в результате столкновения нескольких легковых автомобилей в районе населенного пункта Разбегаевка в Орловской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
"Сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. Все случилось в районе населенного пункта Разбегаевка в Свердловском районе. Произошло столкновение нескольких легковых автомобилей. По предварительной информации, в авто находились семь человек... В результате происшествия два человека погибли, пять пострадали", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Спасатели деблокировали пострадавших, движение на автодороге не перекрыто, на месте работают экстренные службы.
Позднее в пресс-службе УМВД России по Орловской области уточнили, что водитель автомобиля Renault Logan на 24-м километре автодороги "Орел-Тамбов", двигаясь в сторону Орла, выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовым фургоном, а затем – с автомобилем Lada Largus. От удара Renault Logan отбросило на свою полосу, где он столкнулся с автомобилем "Нива".
"В результате ДТП водитель автомобиля Logan и женщина-пассажир автомобиля Largus скончались на месте происшествия", – добавили в полиции.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека
18 января, 18:05
 
ПроисшествияРоссияОрловская областьСвердловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала