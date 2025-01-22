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В Вологодской области открыли центр подготовки операторов FPV-дронов - РИА Новости, 22.01.2025
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20:38 22.01.2025 (обновлено: 20:50 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/drony-1995040768.html
В Вологодской области открыли центр подготовки операторов FPV-дронов
В Вологодской области открыли центр подготовки операторов FPV-дронов - РИА Новости, 22.01.2025
В Вологодской области открыли центр подготовки операторов FPV-дронов
Центр подготовки операторов FPV-дронов "Прорыв" имени Суворова открыли в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:38:00+03:00
2025-01-22T20:50:00+03:00
вологодская область
георгий филимонов
технологии
fpv-дрон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Центр подготовки операторов FPV-дронов "Прорыв" имени Суворова открыли в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. "Открыли Центр подготовки операторов FPV-дронов "Прорыв" имени А.В. Суворова... Теперь на Вологодчине обучают и "дроноводов", которые стали неотъемлемой частью обеспечения боеспособности подразделений в зоне интенсивных боевых действий. Операторов дронов обучают ветераны-инструкторы с боевым опытом. Навыки бойцы смогут применить на линии боевого соприкосновения уже в ближайшем времени", - написал он в своем Telegram-канале. Филимонов также отметил, что регион продолжает "вносить свой вклад в светлое дело Победы". В частности, регион направил на поддержку воинов-участников специальной военной операции уже более 5,1 миллиарда рублей, реализуются 38 мep господдержки бойцов и их близких. "Тыл и фронт едины. Вместе идём к долгожданной - во всех смыслах – Победе", - написал он.
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вологодская область, георгий филимонов, технологии, fpv-дрон
Вологодская область, Георгий Филимонов, Технологии, FPV-дрон
В Вологодской области открыли центр подготовки операторов FPV-дронов

В Вологодской области открыли Центр подготовки операторов FPV-дронов "Прорыв"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Центр подготовки операторов FPV-дронов "Прорыв" имени Суворова открыли в Вологодской области, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«
"Открыли Центр подготовки операторов FPV-дронов "Прорыв" имени А.В. Суворова... Теперь на Вологодчине обучают и "дроноводов", которые стали неотъемлемой частью обеспечения боеспособности подразделений в зоне интенсивных боевых действий. Операторов дронов обучают ветераны-инструкторы с боевым опытом. Навыки бойцы смогут применить на линии боевого соприкосновения уже в ближайшем времени", - написал он в своем Telegram-канале.
Филимонов также отметил, что регион продолжает "вносить свой вклад в светлое дело Победы". В частности, регион направил на поддержку воинов-участников специальной военной операции уже более 5,1 миллиарда рублей, реализуются 38 мep господдержки бойцов и их близких.
"Тыл и фронт едины. Вместе идём к долгожданной - во всех смыслах – Победе", - написал он.
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