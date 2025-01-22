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Подъездную дорогу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году - РИА Новости, 22.01.2025
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Хабаровский край
 
09:33 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/doroga-1994924865.html
Подъездную дорогу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году
Подъездную дорогу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году - РИА Новости, 22.01.2025
Подъездную дорогу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году
Подъездную дорогу к международному пограничному переходу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:33:00+03:00
2025-01-22T09:33:00+03:00
хабаровский край
россия
китай
большой уссурийский (остров)
дмитрий демешин
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Подъездную дорогу к международному пограничному переходу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Глава региона провел выездное совещание, чтобы определить с профильными ведомствами первоочередные задачи по строительству на острове. Первые стройки должны начаться уже весной 2025 года, отметил Демешин. "Подъездную дорогу к будущему международному погранпереходу рассчитываем сдать в 2027 году. На неё заложены 3,1 миллиарда рублей из федерального бюджета и 400 миллионов рублей - регионального. Также необходимо отсыпать песком и скальником около 30 гектаров под площадку для пункта пропуска", - написал Демешин в Telegram-канале. Он сообщил также, что в этом году специалисты начнут проектировать инфраструктуру погранперехода. Планируется использовать наработки, реализованные в Амурской области, чтобы сократить сроки. "Мы также планируем на острове жилую застройку, зону международного сотрудничества, парк Дружбы, агрокластер, экспоцентр, объекты транспортно-логистической инфраструктуры, индустриальные парки и многое другое", - сообщил губернатор. Он также напомнил, что преференциальный режим территории опережающего развития "Хабаровск" будет в 2025 году расширен на остров, что позволит привлечь инвесторов, которые вложатся в развитие этой территории с российской стороны. "Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщал в ноябре прошлого года Демешин. Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию совместного с КНР плана по развитию острова. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год. Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в тысячу раз. Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
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россия
китай
большой уссурийский (остров)
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россия, китай, большой уссурийский (остров), дмитрий демешин
Хабаровский край, Россия, Китай, Большой Уссурийский (остров), Дмитрий Демешин
Подъездную дорогу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году

Подъездную дорогу к погранпереходу на Большой Уссурийский сделают в 2027 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 22 янв - РИА Новости. Подъездную дорогу к международному пограничному переходу на остров Большой Уссурийский сделают в 2027 году, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона провел выездное совещание, чтобы определить с профильными ведомствами первоочередные задачи по строительству на острове. Первые стройки должны начаться уже весной 2025 года, отметил Демешин.
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"Подъездную дорогу к будущему международному погранпереходу рассчитываем сдать в 2027 году. На неё заложены 3,1 миллиарда рублей из федерального бюджета и 400 миллионов рублей - регионального. Также необходимо отсыпать песком и скальником около 30 гектаров под площадку для пункта пропуска", - написал Демешин в Telegram-канале.
Он сообщил также, что в этом году специалисты начнут проектировать инфраструктуру погранперехода. Планируется использовать наработки, реализованные в Амурской области, чтобы сократить сроки.
"Мы также планируем на острове жилую застройку, зону международного сотрудничества, парк Дружбы, агрокластер, экспоцентр, объекты транспортно-логистической инфраструктуры, индустриальные парки и многое другое", - сообщил губернатор.
Он также напомнил, что преференциальный режим территории опережающего развития "Хабаровск" будет в 2025 году расширен на остров, что позволит привлечь инвесторов, которые вложатся в развитие этой территории с российской стороны.
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"Дорожная карта" острова Большого Уссурийского направлена на утверждение в Минтранс РФ и Минвостокразвития России, сообщал в ноябре прошлого года Демешин. Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию совместного с КНР плана по развитию острова. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 апреля 2025 года, далее - один раз в год.
Проектирование и строительство пункта пропуска на острове будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предварительно, за 10,8 миллиарда рублей. Согласно расчетам Минтранса России, как сообщал в июне 2024 года замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, проектирование будет завершено в 2026 году. Строительство пункта пропуска - в 2029 году. По его данным, грузопоток к 2030 году на острове составит 1,3 миллиона тонн, пассажиропоток - 1,4 миллиона человек. Развитие логистической и туристической инфраструктуры позволит удвоить турпоток в Хабаровский край и увеличить грузооборот в тысячу раз.
Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и КНР. Территория находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока Китая. Площадь российской части острова - 174 квадратных километра. Здесь в 2014 году был введен в эксплуатацию мост, соединяющий его с агломерацией Хабаровска. Другая часть была передана Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.
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