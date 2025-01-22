https://ria.ru/20250122/doplata-1994897195.html
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто - РИА Новости, 22.01.2025
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто
При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:15:00+03:00
2025-01-22T02:15:00+03:00
2025-01-22T02:15:00+03:00
авто
россия
магомед янгулби
покупка
yang consult
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/16/1492061640_0:71:3084:1805_1920x0_80_0_0_e2e5edbed6c32aa8b30842f365f1514f.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Yang Consult Магомед Янгулби."Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", — пояснил он.Помимо этого, добавил юрист, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора — для коммерческих целей они могут быть в сотни раз выше, чем для физлиц. Так, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей. Если авто перепродали, а ставка изменилась, могут потребовать доплату.Кроме того, если таможенные органы выясняют, что цена авто была занижена при первоначальном оформлении, они имеют право пересчитать пошлины, налоги и сборы с учетом актуальной оценки, заключил Янгулби.
https://ria.ru/20250119/strakhovka-1994417392.html
https://ria.ru/20250113/shtraf-1993212901.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149206/16/1492061640_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_b744eab4777dbe8e8afb8fdde4d2914f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, магомед янгулби, покупка, yang consult
Авто, Россия, Магомед Янгулби, Покупка, Yang Consult
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто
Юрист Янгулби: при перепродаже авто после параллельного импорта нужно доплатить
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза, рассказал агентству "Прайм
" управляющий партнер Yang Consult Магомед Янгулби.
"Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", — пояснил он.
Помимо этого, добавил юрист, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора — для коммерческих целей они могут быть в сотни раз выше, чем для физлиц. Так, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей. Если авто перепродали, а ставка изменилась, могут потребовать доплату.
Кроме того, если таможенные органы выясняют, что цена авто была занижена при первоначальном оформлении, они имеют право пересчитать пошлины, налоги и сборы с учетом актуальной оценки, заключил Янгулби.