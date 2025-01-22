https://ria.ru/20250122/doplata-1994897195.html

Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто

Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто - РИА Новости, 22.01.2025

Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто

При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:15:00+03:00

2025-01-22T02:15:00+03:00

2025-01-22T02:15:00+03:00

авто

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магомед янгулби

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yang consult

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Yang Consult Магомед Янгулби."Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", — пояснил он.Помимо этого, добавил юрист, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора — для коммерческих целей они могут быть в сотни раз выше, чем для физлиц. Так, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей. Если авто перепродали, а ставка изменилась, могут потребовать доплату.Кроме того, если таможенные органы выясняют, что цена авто была занижена при первоначальном оформлении, они имеют право пересчитать пошлины, налоги и сборы с учетом актуальной оценки, заключил Янгулби.

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