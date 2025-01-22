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Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто - РИА Новости, 22.01.2025
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02:15 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/doplata-1994897195.html
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто - РИА Новости, 22.01.2025
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто
При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:15:00+03:00
2025-01-22T02:15:00+03:00
авто
россия
магомед янгулби
покупка
yang consult
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Yang Consult Магомед Янгулби."Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", — пояснил он.Помимо этого, добавил юрист, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора — для коммерческих целей они могут быть в сотни раз выше, чем для физлиц. Так, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей. Если авто перепродали, а ставка изменилась, могут потребовать доплату.Кроме того, если таможенные органы выясняют, что цена авто была занижена при первоначальном оформлении, они имеют право пересчитать пошлины, налоги и сборы с учетом актуальной оценки, заключил Янгулби.
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авто, россия, магомед янгулби, покупка, yang consult
Авто, Россия, Магомед Янгулби, Покупка, Yang Consult
Юрист объяснил, в каком случае придется доплатить за уже купленное авто

Юрист Янгулби: при перепродаже авто после параллельного импорта нужно доплатить

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкПосетители осматривают автомобиль в автосалоне
Посетители осматривают автомобиль в автосалоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Посетители осматривают автомобиль в автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. При перепродаже купленного по параллельному импорту авто владельца могут заставить доплатить — как правило, при перепродаже в течение года после ввоза, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер Yang Consult Магомед Янгулби.
"Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", — пояснил он.
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Помимо этого, добавил юрист, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора — для коммерческих целей они могут быть в сотни раз выше, чем для физлиц. Так, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей. Если авто перепродали, а ставка изменилась, могут потребовать доплату.
Кроме того, если таможенные органы выясняют, что цена авто была занижена при первоначальном оформлении, они имеют право пересчитать пошлины, налоги и сборы с учетом актуальной оценки, заключил Янгулби.
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