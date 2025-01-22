https://ria.ru/20250122/delo-1994989081.html

В Тульской области закрыли дело о якобы взятом в рабство участнике СВО

В Тульской области закрыли дело о якобы взятом в рабство участнике СВО - РИА Новости, 22.01.2025

В Тульской области закрыли дело о якобы взятом в рабство участнике СВО

Уголовное дело, возбужденное после сообщений в соцмедиа о взятом в рабство участнике СВО на ферме в Белевском районе Тульской области, было прекращено в связи с РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:11:00+03:00

2025-01-22T15:11:00+03:00

2025-01-22T15:11:00+03:00

происшествия

тульская область

белевский район

россия

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ТУЛА, 22 янв – РИА Новости. Уголовное дело, возбужденное после сообщений в соцмедиа о взятом в рабство участнике СВО на ферме в Белевском районе Тульской области, было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил журналистам глава СУСК России по Тульской области Владимир Усов. В конце сентября 2024 года пресс-служба ведомства сообщала о проверке информации о незаконном удержании на ферме в Тульской области нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации. О том, что люди попали в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района, писали сотрудники волонтерской организации "Альтернатива" в соцсети "ВКонтакте". По их словам, граждан принуждали к сбору яблок, заставляли писать расписки о согласии с происходящим, в случае неповиновения к ним применяли силу. По словам Усова, для более тщательной и всесторонней проверки данного сообщения о преступлении было возбуждено уголовное дело, в ходе которого достоверно установили все обстоятельства случившегося. "Установлено, что на территории яблоневого сада действительно были установлены определённые порядки, но при этом в результате допросов более 30 свидетелей из числа рабочих сведений о нарушениях конституционных прав получено не было. Все работники находились добровольно и осуществляли трудовую деятельность, выражающуюся в сборе яблок. Их труд оплачивался, свобода передвижения не ограничивалась, противоправных действий в отношении находящихся на ферме лиц не совершалось", - сказал он на пресс-конференции. Он уточнил, что подавляющее большинство лиц имели жизненные трудности: зависимости, судимости, отсутствие постоянного места жительства, потеря документов. Поэтому они проживали в предложенном им общежитие. Установлено, что в помещении не было запирающих устройств, охраны и признаков насильственного удержания людей. "В том числе и участник СВО, о котором так много говорили в СМИ, попал на так называемую ферму добровольно, никто его не удерживал … В связи с отсутствием в деянии лиц, которые организовали работы по сбору яблок, состава преступления уголовное дело было прекращено", - заключил Усов.

https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html

https://ria.ru/20240930/tsyganki-1975502005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, тульская область, белевский район, россия