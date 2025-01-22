https://ria.ru/20250122/davos-1995020043.html

На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе

На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе - РИА Новости, 22.01.2025

На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе

Размер аудитории на публичных выступлениях Владимира Зеленского сокращается, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:38:00+03:00

2025-01-22T17:38:00+03:00

2025-01-22T17:38:00+03:00

в мире

давос

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Размер аудитории на публичных выступлениях Владимира Зеленского сокращается, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Размер аудитории на "пресс-конференциях беспорядочно болтающего диктатора уменьшается вместе с интересом Запада к его провальному государству", — написал Боуз.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.Кроме того, политик во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.

https://ria.ru/20250122/kallas-1994967148.html

https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html

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