Рейтинг@Mail.ru
На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/davos-1995020043.html
На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе
На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе - РИА Новости, 22.01.2025
На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе
Размер аудитории на публичных выступлениях Владимира Зеленского сокращается, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T17:38:00+03:00
2025-01-22T17:38:00+03:00
в мире
давос
украина
сша
владимир зеленский
чей боуз
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994965606_0:139:3030:1843_1920x0_80_0_0_46ea1111ee24495094838b545b419b42.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Размер аудитории на публичных выступлениях Владимира Зеленского сокращается, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Размер аудитории на "пресс-конференциях беспорядочно болтающего диктатора уменьшается вместе с интересом Запада к его провальному государству", — написал Боуз.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.Кроме того, политик во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.
https://ria.ru/20250122/kallas-1994967148.html
https://ria.ru/20250122/zelenskiy-1994945925.html
давос
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994965606_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_256581347ea390615c23cc944d2a3eac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, дональд трамп, евросоюз, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Давос, Украина, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп, Евросоюз, Всемирный экономический форум в Давосе
На Западе заметили новую деталь в выступлении Зеленского в Давосе

Журналист Боуз заметил сокращение размера аудитории на выступлениях Зеленского

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaВладимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Размер аудитории на публичных выступлениях Владимира Зеленского сокращается, отметил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«
"Размер аудитории на "пресс-конференциях беспорядочно болтающего диктатора уменьшается вместе с интересом Запада к его провальному государству", — написал Боуз.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Каллас сделала неожиданное заявление об отношении к России
Вчера, 13:32
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
Кроме того, политик во время общения с журналистами на мероприятии обвинил западные страны во вранье о скором приглашении Украины в Североатлантический альянс.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Зеленский сделал наглое заявление о новых российских регионах
Вчера, 11:59
 
В миреДавосУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЧей БоузДональд ТрампЕвросоюзВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала