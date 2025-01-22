Рейтинг@Mail.ru
Зеленский и Алиев встретились в Давосе - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 22.01.2025 (обновлено: 15:13 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/davos-1994982175.html
Зеленский и Алиев встретились в Давосе
Зеленский и Алиев встретились в Давосе - РИА Новости, 22.01.2025
Зеленский и Алиев встретились в Давосе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:42:00+03:00
2025-01-22T15:13:00+03:00
в мире
давос
азербайджан
украина
владимир зеленский
ильхам алиев
всемирный экономический форум в давосе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994985380_0:267:1823:1292_1920x0_80_0_0_b19aa108999eadc48eeaba02952eaa86.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщается на сайте азербайджанского лидера."В ходе беседы обсуждались связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности", — говорится в публикации.Отмечается, что встреча состоялась по запросу украинской стороны.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, сделал ряд громких заявлений. Он заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
давос
азербайджан
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994985380_50:0:1773:1292_1920x0_80_0_0_cdee1210fc666bdf9645234ecb4d2f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, азербайджан, украина, владимир зеленский, ильхам алиев, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Давос, Азербайджан, Украина, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, Всемирный экономический форум в Давосе
Зеленский и Алиев встретились в Давосе

Президент Азербайджана Алиев встретился с Зеленским в Давосе

© Getty Images / AnadoluПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Anadolu
Президент Азербайджана Ильхам Алиев с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщается на сайте азербайджанского лидера.
"В ходе беседы обсуждались связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности", — говорится в публикации.
Флаг России и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Никогда не случится". На Западе сообщили Украине плохие новости о России
12:28
Отмечается, что встреча состоялась по запросу украинской стороны.
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, сделал ряд громких заявлений. Он заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
11:08
 
В миреДавосАзербайджанУкраинаВладимир ЗеленскийИльхам АлиевВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала