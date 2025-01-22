https://ria.ru/20250122/davos-1994982175.html
Зеленский и Алиев встретились в Давосе
Зеленский и Алиев встретились в Давосе - РИА Новости, 22.01.2025
Зеленский и Алиев встретились в Давосе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:42:00+03:00
2025-01-22T14:42:00+03:00
2025-01-22T15:13:00+03:00
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ильхам алиев
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Владимиром Зеленским во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщается на сайте азербайджанского лидера."В ходе беседы обсуждались связи между Азербайджаном и Украиной в политической, экономической, гуманитарной областях, сотрудничество в энергетической сфере и вопросы региональной безопасности", — говорится в публикации.Отмечается, что встреча состоялась по запросу украинской стороны.Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, сделал ряд громких заявлений. Он заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
https://ria.ru/20250122/unherd-1994949923.html
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в мире, давос, азербайджан, украина, владимир зеленский, ильхам алиев, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Давос, Азербайджан, Украина, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, Всемирный экономический форум в Давосе
Зеленский и Алиев встретились в Давосе
Президент Азербайджана Алиев встретился с Зеленским в Давосе