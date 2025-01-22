Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 22.01.2025 (обновлено: 14:44 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/chinovniki-1994982636.html
Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж
Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж - РИА Новости, 22.01.2025
Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж
Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:43:00+03:00
2025-01-22T14:44:00+03:00
общество
курская область
россия
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_0:758:2294:2048_1920x0_80_0_0_2e9d41f21b4cfe9df8e831e2ff00fa74.jpg
КУРСК, 22 янв – РИА Новости. Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после проведения онлайн-опроса в своем Telegram-канале. "Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж. Эту позицию поддержало абсолютное большинство участников проведенного мной опроса в Тelegram - 81% (59,3 тысячи человек), в "ВК" - 87% (6,6 тысячи человек). Благодарю всех, кто проголосовал. Для меня мнение людей всегда является определяющим", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что изменения будут внесены в областные нормативные акты, где четко будет прописано, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя. "Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия - историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Он предложил ответить на вопрос: "Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?". Предлагается три варианта ответа: "Да", "Нет", "Все равно". Большинство опрошенных сочли, что курские чиновники должны уведомлять о выезде за границу.
https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html
https://ria.ru/20250118/khinshteyn-1994397067.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771239544_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdebd70d261cd87d92513140e7a186a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, россия, александр хинштейн
Общество, Курская область, Россия, Александр Хинштейн
Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж

Хинштейн заявил, что курских чиновников обяжут уведомлять о выездах за границу

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 22 янв – РИА Новости. Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после проведения онлайн-опроса в своем Telegram-канале.
«
"Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж. Эту позицию поддержало абсолютное большинство участников проведенного мной опроса в Тelegram - 81% (59,3 тысячи человек), в "ВК" - 87% (6,6 тысячи человек). Благодарю всех, кто проголосовал. Для меня мнение людей всегда является определяющим", - сообщил Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Хинштейн раскритиковал чиновницу за отпуск в Индии
20 января, 14:21
Он добавил, что изменения будут внесены в областные нормативные акты, где четко будет прописано, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя.
«
"Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия - историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Он предложил ответить на вопрос: "Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?". Предлагается три варианта ответа: "Да", "Нет", "Все равно". Большинство опрошенных сочли, что курские чиновники должны уведомлять о выезде за границу.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких чиновниках
18 января, 19:03
 
ОбществоКурская областьРоссияАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала