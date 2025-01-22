Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж
Хинштейн заявил, что курских чиновников обяжут уведомлять о выездах за границу
© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 22 янв – РИА Новости. Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после проведения онлайн-опроса в своем Telegram-канале.
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"Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж. Эту позицию поддержало абсолютное большинство участников проведенного мной опроса в Тelegram - 81% (59,3 тысячи человек), в "ВК" - 87% (6,6 тысячи человек). Благодарю всех, кто проголосовал. Для меня мнение людей всегда является определяющим", - сообщил Хинштейн.
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Он добавил, что изменения будут внесены в областные нормативные акты, где четко будет прописано, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя.
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"Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия - историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Он предложил ответить на вопрос: "Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?". Предлагается три варианта ответа: "Да", "Нет", "Все равно". Большинство опрошенных сочли, что курские чиновники должны уведомлять о выезде за границу.