https://ria.ru/20250122/chinovniki-1994982636.html

Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж

Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж - РИА Новости, 22.01.2025

Хинштейн потребовал, чтобы курские чиновники уведомляли о выездах за рубеж

Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:43:00+03:00

2025-01-22T14:43:00+03:00

2025-01-22T14:44:00+03:00

общество

курская область

россия

александр хинштейн

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КУРСК, 22 янв – РИА Новости. Курских чиновников обяжут уведомлять о своих выездах за границу, соответствующие изменения будут внесены в областные нормативные акты, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после проведения онлайн-опроса в своем Telegram-канале. "Курские чиновники обязаны уведомлять о своих выездах за рубеж. Эту позицию поддержало абсолютное большинство участников проведенного мной опроса в Тelegram - 81% (59,3 тысячи человек), в "ВК" - 87% (6,6 тысячи человек). Благодарю всех, кто проголосовал. Для меня мнение людей всегда является определяющим", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что изменения будут внесены в областные нормативные акты, где четко будет прописано, что при выезде госслужащего за пределы РФ он обязан заранее уведомлять об этом работодателя. "Проекты соответствующих документов уже в работе. После их принятия - историй, подобных отпуску врио министра по охране объектов культнаследия, о чьем заграничном вояже я узнал только постфактум, уже не возникнет", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора раскритиковал регионального министра по охране объектов культурного наследия Ирину Мусьял за то, что она уехала в отпуск за границу и пропустила заседание правительства. Он задал вопрос своим подписчикам – поддерживают ли они его позицию, что в сегодняшних условиях курские чиновники не могут бесконтрольно выезжать за рубеж и обязаны как минимум уведомлять об этом работодателя. Он предложил ответить на вопрос: "Обязаны ли курские чиновники уведомлять о своём выезде за рубеж?". Предлагается три варианта ответа: "Да", "Нет", "Все равно". Большинство опрошенных сочли, что курские чиновники должны уведомлять о выезде за границу.

https://ria.ru/20250120/hinshtejn-1994617834.html

https://ria.ru/20250118/khinshteyn-1994397067.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, курская область, россия, александр хинштейн