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Чернышенко дал старт проекту движения по финансовой безопасности - РИА Новости, 22.01.2025
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20:10 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/chernyshenko-1995038809.html
Чернышенко дал старт проекту движения по финансовой безопасности
Чернышенко дал старт проекту движения по финансовой безопасности - РИА Новости, 22.01.2025
Чернышенко дал старт проекту движения по финансовой безопасности
Международное движение по финансовой безопасности охватывает более 6 млн человек из 36 стран мира, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:10:00+03:00
2025-01-22T20:10:00+03:00
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москва
бразилия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Международное движение по финансовой безопасности охватывает более 6 млн человек из 36 стран мира, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В Москве в Финансовом университете при правительстве РФ состоялось торжественное открытие пилотного проекта по продвижению культурно-исторического наследия России среди участников Международного движения по финансовой безопасности. "По инициативе президента (России - ред.) Владимира Путина в России создано Международное движение по финансовой безопасности. Оно активно развивается и охватывает уже более 6 миллионов человек из 36 стран мира", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что система финансовой безопасности основывается на цифрах и законодательном регулировании, однако обеспечить ее могут, прежде всего, люди - их ценности, моральные принципы и культура взаимодействия. "Реализация проекта по продвижению культурно-исторического наследия и наших традиционных ценностей позволит защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, развивать человеческий потенциал", - добавил вице-премьер. Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года. Идею создания движения впервые озвучил студент из Бразилии Аугусто Леммерц в ходе встречи Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года.
https://ria.ru/20241002/chernyshenko-1975946448.html
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россия, москва, бразилия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Россия, Москва, Бразилия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко дал старт проекту движения по финансовой безопасности

Чернышенко дал старт проекту Международного движения по финансовой безопасности

CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped imageЗдание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped image
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Международное движение по финансовой безопасности охватывает более 6 млн человек из 36 стран мира, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В Москве в Финансовом университете при правительстве РФ состоялось торжественное открытие пилотного проекта по продвижению культурно-исторического наследия России среди участников Международного движения по финансовой безопасности.
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Движение по финбезопасности станет кузницей кадров, заявил Чернышенко
2 октября 2024, 14:31
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"По инициативе президента (России - ред.) Владимира Путина в России создано Международное движение по финансовой безопасности. Оно активно развивается и охватывает уже более 6 миллионов человек из 36 стран мира", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он отметил, что система финансовой безопасности основывается на цифрах и законодательном регулировании, однако обеспечить ее могут, прежде всего, люди - их ценности, моральные принципы и культура взаимодействия.
"Реализация проекта по продвижению культурно-исторического наследия и наших традиционных ценностей позволит защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, развивать человеческий потенциал", - добавил вице-премьер.
Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года. Идею создания движения впервые озвучил студент из Бразилии Аугусто Леммерц в ходе встречи Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года.
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