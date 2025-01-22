Чернышенко дал старт проекту движения по финансовой безопасности
Чернышенко дал старт проекту Международного движения по финансовой безопасности
CC BY-SA 4.0 / Kukusru / Основное здание Финансового университета при Правительстве РФ / Cropped imageЗдание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Здание Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Международное движение по финансовой безопасности охватывает более 6 млн человек из 36 стран мира, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Движение по финбезопасности станет кузницей кадров, заявил Чернышенко
2 октября 2024, 14:31
«
"По инициативе президента (России - ред.) Владимира Путина в России создано Международное движение по финансовой безопасности. Оно активно развивается и охватывает уже более 6 миллионов человек из 36 стран мира", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Он отметил, что система финансовой безопасности основывается на цифрах и законодательном регулировании, однако обеспечить ее могут, прежде всего, люди - их ценности, моральные принципы и культура взаимодействия.
"Реализация проекта по продвижению культурно-исторического наследия и наших традиционных ценностей позволит защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, развивать человеческий потенциал", - добавил вице-премьер.
Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года. Идею создания движения впервые озвучил студент из Бразилии Аугусто Леммерц в ходе встречи Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года.
Чернышенко спрогнозировал вклад ИИ в глобальную экономику к 2030 году
22 апреля 2024, 15:45