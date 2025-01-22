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В Чехии отменили оправдательный приговор учительнице, одобрившей СВО - РИА Новости, 22.01.2025
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20:57 22.01.2025 (обновлено: 21:25 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/chehija-1995042211.html
В Чехии отменили оправдательный приговор учительнице, одобрившей СВО
В Чехии отменили оправдательный приговор учительнице, одобрившей СВО - РИА Новости, 22.01.2025
В Чехии отменили оправдательный приговор учительнице, одобрившей СВО
Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице Мартине Беднаржовой, обвиняемой в поддержке российской спецоперации на Украине, сообщило в среду РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T20:57:00+03:00
2025-01-22T21:25:00+03:00
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ПРАГА, 22 янв — РИА Новости. Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице Мартине Беднаржовой, обвиняемой в поддержке российской спецоперации на Украине, сообщило в среду издание České noviny со ссылкой на пресс-секретаря ВС Габриэду Томичкову.&quot;Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка одной из школ района Прага-6 Мартины Беднаржовой, которая обвиняется в поддержке российских военных действий на Украине, ее дело возвращено в районный суд Праги-6&quot;, — сообщила Томичкова без дальнейших подробностей.Согласно обвинительному заключению, Беднаржова в апреле 2022 года во время урока в 8-м классе пыталась оправдать военные действия России на Украине, заявляя, что это был способ разрешения ситуации со стороны РФ. Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому ТВ, Беднаржова в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым.По данным местных СМИ, во время этих дебатов некоторые ученики записывали заявления учительницы на телефон. Именно на этих записях основывали свои выводы рассматривавшие данное дело суды. Однако в конце концов судьи согласились с тем, что действия Беднаржовой не могут преследоваться в уголовном порядке. По мнению Апелляционного горсуда Праги, она не отрицала каких-либо конкретных военных действий, однако ее можно критиковать за ряд моментов в этико-педагогической сфере. После данного инцидента Беднаржова была уволена из школы, после чего безуспешно пыталась урегулировать трудовой спор с учебным заведением. По мнению судов, ее интерпретация нарушала Закон об образовании, правила внутреннего распорядка школы и Трудовой кодекс. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, чехия, нато
В мире, Россия, Украина, Чехия, НАТО
В Чехии отменили оправдательный приговор учительнице, одобрившей СВО

Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор поддержавшей СВО учительнице

© РИА Новости / Михаил Тургиев Верховный суд в Праге
Верховный суд в Праге - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Верховный суд в Праге. Архивное фото
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ПРАГА, 22 янв — РИА Новости. Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице Мартине Беднаржовой, обвиняемой в поддержке российской спецоперации на Украине, сообщило в среду издание České noviny со ссылкой на пресс-секретаря ВС Габриэду Томичкову.
«

"Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор в отношении учительницы чешского языка одной из школ района Прага-6 Мартины Беднаржовой, которая обвиняется в поддержке российских военных действий на Украине, ее дело возвращено в районный суд Праги-6", — сообщила Томичкова без дальнейших подробностей.

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Согласно обвинительному заключению, Беднаржова в апреле 2022 года во время урока в 8-м классе пыталась оправдать военные действия России на Украине, заявляя, что это был способ разрешения ситуации со стороны РФ. Кроме прочего, учительница утверждала, что в Киеве ничего не происходит. Когда ученики возразили ей, заявив, что видели горящий город в новостях по Чешскому ТВ, Беднаржова в ответ сказала им, что общественное телевидение является предвзятым.
По данным местных СМИ, во время этих дебатов некоторые ученики записывали заявления учительницы на телефон. Именно на этих записях основывали свои выводы рассматривавшие данное дело суды. Однако в конце концов судьи согласились с тем, что действия Беднаржовой не могут преследоваться в уголовном порядке. По мнению Апелляционного горсуда Праги, она не отрицала каких-либо конкретных военных действий, однако ее можно критиковать за ряд моментов в этико-педагогической сфере.
После данного инцидента Беднаржова была уволена из школы, после чего безуспешно пыталась урегулировать трудовой спор с учебным заведением. По мнению судов, ее интерпретация нарушала Закон об образовании, правила внутреннего распорядка школы и Трудовой кодекс.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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