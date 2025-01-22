https://ria.ru/20250122/buryatiya-1994946904.html

Производство роботизированного комплекса "Курьер" налажено в Бурятии

Производство роботизированного комплекса "Курьер" налажено в Бурятии - РИА Новости, 22.01.2025

Производство роботизированного комплекса "Курьер" налажено в Бурятии

Производство роботизированного комплекса "Курьер" с универсальным боевым модулем налажено в Бурятии, сообщил зампредседателя регионального правительства Иван... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:06:00+03:00

2025-01-22T12:06:00+03:00

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УЛАН-УДЭ, 22 янв – РИА Новости. Производство роботизированного комплекса "Курьер" с универсальным боевым модулем налажено в Бурятии, сообщил зампредседателя регионального правительства Иван Альхеев. "У нас есть роботизированный комплекс "Курьер" с универсальным боевым модулем, который мы производим на территории республики... Разработал его наш земляк в Москве, но мы наладили его производство у нас в Бурятии", - рассказал Альхеев в интервью бурятскому изданию "Номер один". По его словам, на вид он маленький, но мощный танк, управляемый дистанционно, что сохраняет жизнь и здоровье бойцов. На него можно установить крупнокалиберные пулеметы, пулеметы Калашникова 12,7 калибра, автоматический гранатомет, противотанковую управляемую ракету. Кроме того, он может использоваться как инженерная машина для минирования и для доставки боекомплектов, продуктов, эвакуации раненых. Как уточнил Альхеев, комплекс прошел успешное боевое испытание. "О "Курьере" хорошо отозвались не только бойцы, но и командование... "Курьер" на сегодняшний день один из самых технически эффективных, и он дешевле аналогов по себестоимости", - добавил он. Он отметил, что производство "Курьера" в республике было налажено в предельно короткие сроки: в августе пригласили разработчиков, в сентябре приняли решение о производстве, а в ноябре получили финансирование. "Сегодня уже начали передавать в войска, и они успешно используются нашими подразделениями. В ближайшее время будем передавать уже большие партии продукции", - подчеркнул Альхеев.

https://ria.ru/20250122/pomosch-1994932108.html

https://ria.ru/20250121/kolyma-1994760408.html

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безопасность, технологии, республика бурятия