https://ria.ru/20250122/britaniya-1995045979.html

Британия устроила слежку за российским судном

Британия устроила слежку за российским судном - РИА Новости, 22.01.2025

Британия устроила слежку за российским судном

Министерство обороны Великобритании направило подводную лодку следить за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш, заявил министр обороны... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:58:00+03:00

2025-01-22T21:58:00+03:00

2025-01-22T21:58:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Министерство обороны Великобритании направило подводную лодку следить за российским океанографическим судном "Янтарь" в проливе Ла-Манш, заявил министр обороны королевства Джон Хили, выступая в палате общин британского парламента."Королевский флот задействовал корабли HMS Somerset и HMS Tyne для ежеминутного наблюдения за судном <…> Я изменил Правила ведения боевых действий Королевского флота, чтобы наши военные корабли могли приблизиться к "Янтарю" и лучше отслеживать его", — утверждает он.Хили назвал исследовательское судно "Янтарь" "шпионским кораблем", который якобы используется для сбора разведданных и картирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании.Ранее в январе военные корабли НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) якобы для повышения осведомленности альянса на Балтике и мониторинга подводной инфраструктуры. Поводом стали инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море в конце прошлого года. При этом совместное расследование американской и европейской разведок не нашло доказательств причастности России к этим происшествиям, сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250122/britanija-1994997718.html

https://ria.ru/20250122/baltika-1994987520.html

балтийское море

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в мире, балтийское море, великобритания, россия, мария захарова, нато, джон хили