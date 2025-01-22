https://ria.ru/20250122/britanija-1994997718.html

В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине

В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине - РИА Новости, 22.01.2025

В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине

Высокопоставленные офицеры Великобритании выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине, поскольку... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:17:00+03:00

2025-01-22T16:17:00+03:00

2025-01-22T16:17:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Высокопоставленные офицеры Великобритании выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине, поскольку это якобы даст России возможность нарастить военную мощь, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленных британских военных. "Высокопоставленные офицеры в министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнётся гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту", - говорится в статье. При этом британский генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, который возглавляет корпус быстрого реагирования НАТО, считает, что в следующий раз Россия добьётся гораздо больше успехов. Помимо этого, союзники по НАТО обеспокоены тем, что Киев находится в недостаточно сильной позиции для начала переговоров, а это поставит его в невыгодное положение и приведет к потере территорий, сказано в материале. В среду газета Wall Street Journal сообщила, что Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выразил надежду на то, что переговоры с российским президентом Владимиром Путиным по Украине могут состояться даже раньше, чем в ближайшие полгода. До этого он обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путём переговоров. Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. 14 января агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Трамп не заинтересован в судьбе Украины и не считает конфликт стратегически важным для интересов США.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994929410.html

https://ria.ru/20250122/stubb-1994961851.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир путин, нато