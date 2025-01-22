Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики
Житель Часова Яра рассказал, как иностранные боевики заняли детский сад
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoУкраинские военные в Часов Яре
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Украинские военные в Часов Яре. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Иностранные боевики заняли детский сад в Часов Яре и осуществляли наводку артиллерийских орудий, рассказал РИА Новости житель этого города.
"Напротив меня находится детский сад номер 48 по улице Недогибченко. И там в котельной жили ребята, разговаривающие на английском языке. На форме были кленовые листочки. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, были канадцы. И они выдавали целеуказания на английском языке", — отметил он.
Кроме того, в непосредственной близости к расположению иностранных боевиков располагалась артиллерийская установка.
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"Я в советской армии служил оператором РЛС. Ну, и примерно понимаю, как выдаются целеуказания, диктуются координаты и так далее. Следовательно, они мониторили ситуацию, у них стоял радар, и они, получается, руководили украинской армией, выдавали целеуказания. Дальше стояло артиллерийское орудие. Я не ходил смотреть, что за орудие, оно под сеткой стояло. И стреляли из этого орудия", — добавил житель Часова Яра.
Этот населенный пугнкт имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.