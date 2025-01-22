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Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики - РИА Новости, 22.01.2025
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03:14 22.01.2025 (обновлено: 09:49 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/boeviki-1994904621.html
Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики
Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики - РИА Новости, 22.01.2025
Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики
Иностранные боевики заняли детский сад в Часов Яре и осуществляли наводку артиллерийских орудий, рассказал РИА Новости житель этого города. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:14:00+03:00
2025-01-22T09:49:00+03:00
в мире
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часов яр
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Иностранные боевики заняли детский сад в Часов Яре и осуществляли наводку артиллерийских орудий, рассказал РИА Новости житель этого города. "Напротив меня находится детский сад номер 48 по улице Недогибченко. И там в котельной жили ребята, разговаривающие на английском языке. На форме были кленовые листочки. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, были канадцы. И они выдавали целеуказания на английском языке", — отметил он. Кроме того, в непосредственной близости к расположению иностранных боевиков располагалась артиллерийская установка."Я в советской армии служил оператором РЛС. Ну, и примерно понимаю, как выдаются целеуказания, диктуются координаты и так далее. Следовательно, они мониторили ситуацию, у них стоял радар, и они, получается, руководили украинской армией, выдавали целеуказания. Дальше стояло артиллерийское орудие. Я не ходил смотреть, что за орудие, оно под сеткой стояло. И стреляли из этого орудия", — добавил житель Часова Яра. Этот населенный пугнкт имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729360.html
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
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в мире, донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
В мире, Донбасс, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики

Житель Часова Яра рассказал, как иностранные боевики заняли детский сад

© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoУкраинские военные в Часов Яре
Украинские военные в Часов Яре - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Украинские военные в Часов Яре. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Иностранные боевики заняли детский сад в Часов Яре и осуществляли наводку артиллерийских орудий, рассказал РИА Новости житель этого города.
"Напротив меня находится детский сад номер 48 по улице Недогибченко. И там в котельной жили ребята, разговаривающие на английском языке. На форме были кленовые листочки. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, были канадцы. И они выдавали целеуказания на английском языке", — отметил он.
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Кроме того, в непосредственной близости к расположению иностранных боевиков располагалась артиллерийская установка.
«
"Я в советской армии служил оператором РЛС. Ну, и примерно понимаю, как выдаются целеуказания, диктуются координаты и так далее. Следовательно, они мониторили ситуацию, у них стоял радар, и они, получается, руководили украинской армией, выдавали целеуказания. Дальше стояло артиллерийское орудие. Я не ходил смотреть, что за орудие, оно под сеткой стояло. И стреляли из этого орудия", — добавил житель Часова Яра.
Этот населенный пугнкт имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЧасов ЯрАртемовскВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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