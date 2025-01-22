https://ria.ru/20250122/boeviki-1994904621.html

Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики

Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики - РИА Новости, 22.01.2025

Житель Часова Яра рассказал, как вели себя иностранные боевики

Иностранные боевики заняли детский сад в Часов Яре и осуществляли наводку артиллерийских орудий, рассказал РИА Новости житель этого города. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T03:14:00+03:00

2025-01-22T03:14:00+03:00

2025-01-22T09:49:00+03:00

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ДОНЕЦК, 22 янв — РИА Новости. Иностранные боевики заняли детский сад в Часов Яре и осуществляли наводку артиллерийских орудий, рассказал РИА Новости житель этого города. "Напротив меня находится детский сад номер 48 по улице Недогибченко. И там в котельной жили ребята, разговаривающие на английском языке. На форме были кленовые листочки. Ну, я так думаю, что это, скорее всего, были канадцы. И они выдавали целеуказания на английском языке", — отметил он. Кроме того, в непосредственной близости к расположению иностранных боевиков располагалась артиллерийская установка."Я в советской армии служил оператором РЛС. Ну, и примерно понимаю, как выдаются целеуказания, диктуются координаты и так далее. Следовательно, они мониторили ситуацию, у них стоял радар, и они, получается, руководили украинской армией, выдавали целеуказания. Дальше стояло артиллерийское орудие. Я не ходил смотреть, что за орудие, оно под сеткой стояло. И стреляли из этого орудия", — добавил житель Часова Яра. Этот населенный пугнкт имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729360.html

https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины, донецкая народная республика