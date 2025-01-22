https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html

"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона

"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона - РИА Новости, 22.01.2025

"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона

В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Украине, написал украинский журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:08:00+03:00

2025-01-22T11:08:00+03:00

2025-01-22T11:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство обороны сша

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Украине, написал украинский журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале после встречи с коллегами из The Washington Post."Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. <...> Полная перезагрузка. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — поделился он.Ссылаясь на данные, полученные от американских журналистов, Бочкала добавил, что некоторых чиновников просто перевели на другие должности.В январе СМИ сообщали об уходе в отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.

https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html

https://ria.ru/20250114/bajden-1993623819.html

https://ria.ru/20250109/pentagon-1992996640.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, министерство обороны сша, сша