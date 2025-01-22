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"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 22.01.2025 (обновлено: 11:09 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/bochkala-1994939031.html
"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона - РИА Новости, 22.01.2025
"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Украине, написал украинский журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:08:00+03:00
2025-01-22T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Украине, написал украинский журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале после встречи с коллегами из The Washington Post."Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. &lt;...&gt; Полная перезагрузка. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — поделился он.Ссылаясь на данные, полученные от американских журналистов, Бочкала добавил, что некоторых чиновников просто перевели на другие должности.В январе СМИ сообщали об уходе в отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер.Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250114/plany-1993740843.html
https://ria.ru/20250114/bajden-1993623819.html
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в мире, украина, россия, министерство обороны сша, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны США, США
"Тревожно это все". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона

Бочкала: Пентагон уволил или отстранил всех чиновников, отвечавших за Украину

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Пентагоне уволили или отстранили всех чиновников, отвечавших за поставку оружия Украине, написал украинский журналист Роман Бочкала в своем Telegram-канале после встречи с коллегами из The Washington Post.
"Все, кто отвечал за Украину — уволены или отстранены. <...> Полная перезагрузка. Новый формат отношений. Немного тревожно это все", — поделился он.
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Ссылаясь на данные, полученные от американских журналистов, Бочкала добавил, что некоторых чиновников просто перевели на другие должности.
В январе СМИ сообщали об уходе в отставку ведущего координатора поставок оружия Украине от Пентагона Лоры Купер.
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Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию и принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Владимир Путин упомянул и отмену санкций против России.
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