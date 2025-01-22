https://ria.ru/20250122/bezopasnost-1994912968.html

В Ростовской области за ночь сбили 15 БПЛА

В Ростовской области за ночь сбили 15 БПЛА - РИА Новости, 22.01.2025

В Ростовской области за ночь сбили 15 БПЛА

Ночью в Ростовской области сбиты и подавлены 15 беспилотников, обломки упали на территории частных домов и у детсада, сообщил в Telegram-канале временно... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:58:00+03:00

2025-01-22T06:58:00+03:00

2025-01-22T07:06:00+03:00

происшествия

ростовская область

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усть-донецкий район

юрий слюсарь

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ночью в Ростовской области сбиты и подавлены 15 беспилотников, обломки упали на территории частных домов и у детсада, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь."Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА - в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах. По данным дежурных служб, в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке - во двор частного дома и на территорию возле детского сада "Березка". К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.Губернатор отметил, что, предварительно, разрушений на земле нет, территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад, по его словам, работать не будет - при необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады.

https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994899007.html

ростовская область

донецк

усть-донецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, донецк, усть-донецкий район, юрий слюсарь