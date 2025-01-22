https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994997903.html
Над территорией Курской области сбили украинский беспилотник
Над территорией Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.01.2025
Над территорией Курской области сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:18:00+03:00
2025-01-22T16:18:00+03:00
2025-01-22T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго января около 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над территорией Курской области сбили украинский беспилотник
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