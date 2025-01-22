https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994997903.html

Над территорией Курской области сбили украинский беспилотник

Над территорией Курской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 22.01.2025

Над территорией Курской области сбили украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:18:00+03:00

2025-01-22T16:18:00+03:00

2025-01-22T16:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

пво

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать второго января около 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html

курская область

россия

украина

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Наталья Макарова

курская область, россия, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины