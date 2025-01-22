https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994970626.html
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 22.01.2025
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:42:00+03:00
2025-01-22T13:42:00+03:00
2025-01-22T13:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать второго января с 11.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250122/bespilotnik-1994899007.html
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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской областью уничтожили два беспилотника
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили два беспилотника