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Бывшего тверского муниципального депутата похоронили в Бенине - РИА Новости, 22.01.2025
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13:31 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/benin-1994966643.html
Бывшего тверского муниципального депутата похоронили в Бенине
Бывшего тверского муниципального депутата похоронили в Бенине - РИА Новости, 22.01.2025
Бывшего тверского муниципального депутата похоронили в Бенине
Бывшего тверского муниципального депутата Жана-Грегуара Захари Сагбо, которого называют первым чернокожим депутатом России, похоронили в Бенине, сообщил депутат РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:31:00+03:00
2025-01-22T13:31:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Бывшего тверского муниципального депутата Жана-Грегуара Захари Сагбо, которого называют первым чернокожим депутатом России, похоронили в Бенине, сообщил депутат думы Конаковского муниципального округа Тверской области Сергей Тамарин. Как написал Тамарин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в Республике Бенин прошло "погребение в семейном некрополе города Сави гражданина России Жана-Грегуара Захари Сагбо, умершего в конце декабря в возрасте 65 лет". Депутат назвал Жана-Грегуара человеком удивительной судьбы. Он родился 10 мая 1959 года в Бенине, семья отправила его на учебу в СССР, сообщил Тамарин. В 1985 году он женился на уроженке Тверской области. В 2010 году его избрали в совет депутатов посёлка. В 2015 году он победил на довыборах в собрание депутатов Конаковского района Тверской области. СМИ называли Сагбо первым чернокожим депутатом России.
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общество, россия, бенин, ссср
Общество, Россия, Бенин, СССР
Бывшего тверского муниципального депутата похоронили в Бенине

Бывшего тверского муниципального депутата Сагбо похоронили в Бенине

© AP Photo / Sergey PonomarevЖан-Грегуар Захари Сагбо
Жан-Грегуар Захари Сагбо - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Sergey Ponomarev
Жан-Грегуар Захари Сагбо. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 22 янв – РИА Новости. Бывшего тверского муниципального депутата Жана-Грегуара Захари Сагбо, которого называют первым чернокожим депутатом России, похоронили в Бенине, сообщил депутат думы Конаковского муниципального округа Тверской области Сергей Тамарин.
Как написал Тамарин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в Республике Бенин прошло "погребение в семейном некрополе города Сави гражданина России Жана-Грегуара Захари Сагбо, умершего в конце декабря в возрасте 65 лет".
Депутат назвал Жана-Грегуара человеком удивительной судьбы. Он родился 10 мая 1959 года в Бенине, семья отправила его на учебу в СССР, сообщил Тамарин. В 1985 году он женился на уроженке Тверской области. В 2010 году его избрали в совет депутатов посёлка. В 2015 году он победил на довыборах в собрание депутатов Конаковского района Тверской области.
СМИ называли Сагбо первым чернокожим депутатом России.
 
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