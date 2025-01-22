Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства
Белоусов: Россия и Узбекистан подпишут программу партнерства в военной сфере
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов во время переговоров в Ташкенте
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов во время переговоров в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Москва и Ташкент подпишут программу военного стратегического партнерства, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.
"Подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", — сказал он на переговорах в Ташкенте.
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Глава Минобороны отметил, что Москва и Ташкент — стратегические партнеры и давние друзья, сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.
"Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение", — пояснил Белоусов.
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Министр добавил, что стороны обсудят:
- актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах;
- текущую ситуацию в регионе.
Белоусов также поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана.