Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 22.01.2025 (обновлено: 13:13 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/belousov-1994926037.html
Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства
Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства - РИА Новости, 22.01.2025
Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства
Москва и Ташкент подпишут программу военного стратегического партнерства, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с узбекским коллегой Шухратом... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:45:00+03:00
2025-01-22T13:13:00+03:00
россия
узбекистан
ташкент
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994961410_0:204:2800:1779_1920x0_80_0_0_7e58bff4d8fc75a6baf3bd52d49de0fc.jpg
ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Москва и Ташкент подпишут программу военного стратегического партнерства, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым."Подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", — сказал он на переговорах в Ташкенте.Глава Минобороны отметил, что Москва и Ташкент — стратегические партнеры и давние друзья, сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться. "Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение", — пояснил Белоусов.Министр добавил, что стороны обсудят:Белоусов также поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана.
https://ria.ru/20240910/uzbekistan-1971818597.html
https://ria.ru/20241226/uzbekistan-1991492624.html
https://ria.ru/20250120/iran-1994671517.html
россия
узбекистан
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994961410_174:0:2663:1867_1920x0_80_0_0_933d446d6c32bf68b481501c1969fb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, ташкент, андрей белоусов
Россия, Узбекистан, Ташкент, Андрей Белоусов
Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства

Белоусов: Россия и Узбекистан подпишут программу партнерства в военной сфере

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов во время переговоров в Ташкенте
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов во время переговоров в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов во время переговоров в Ташкенте
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Москва и Ташкент подпишут программу военного стратегического партнерства, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.
"Подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", — сказал он на переговорах в Ташкенте.
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Президент Узбекистана отметил важность сотрудничества с Россией
10 сентября 2024, 13:21
Глава Минобороны отметил, что Москва и Ташкент — стратегические партнеры и давние друзья, сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться.
"Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение", — пояснил Белоусов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Президент Узбекистана объявил о планах вступить в Евразийский банк развития
26 декабря 2024, 16:33
Министр добавил, что стороны обсудят:
  • актуальные вопросы взаимодействия в военной и военно-технической сферах;
  • текущую ситуацию в регионе.
Белоусов также поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
МИД Ирана прокомментировал договор о стратегическом партнерстве с Россией
20 января, 17:54
 
РоссияУзбекистанТашкентАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала