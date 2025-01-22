https://ria.ru/20250122/belousov-1994926037.html

Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства

Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства - РИА Новости, 22.01.2025

Россия и Узбекистан подпишут программу военного стратегического партнерства

Москва и Ташкент подпишут программу военного стратегического партнерства, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с узбекским коллегой Шухратом... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:45:00+03:00

2025-01-22T09:45:00+03:00

2025-01-22T13:13:00+03:00

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андрей белоусов

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ТАШКЕНТ, 22 янв — РИА Новости. Москва и Ташкент подпишут программу военного стратегического партнерства, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым."Подготовили к подписанию ряд важнейших документов. Это план сотрудничества между нашими ведомствами на 2025 год и программа стратегического партнерства России и Узбекистана в военной области на 2026-2030 годы", — сказал он на переговорах в Ташкенте.Глава Минобороны отметил, что Москва и Ташкент — стратегические партнеры и давние друзья, сотрудничество между странами достигло высокого уровня взаимопонимания и продолжает расширяться. "Наша совместная работа оказывает существенное влияние на обеспечение безопасности в Центрально-Азиатском регионе, поэтому сегодняшней встрече мы придаем большое значение", — пояснил Белоусов.Министр добавил, что стороны обсудят:Белоусов также поздравил Халмухамедова с назначением на должность министра обороны Узбекистана.

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https://ria.ru/20241226/uzbekistan-1991492624.html

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россия, узбекистан, ташкент, андрей белоусов