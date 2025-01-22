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Минск обвинил ЕП в грубом вмешательстве в дела Белоруссии - РИА Новости, 22.01.2025
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14:18 22.01.2025 (обновлено: 14:24 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/belorussiya-1994977725.html
Минск обвинил ЕП в грубом вмешательстве в дела Белоруссии
Минск обвинил ЕП в грубом вмешательстве в дела Белоруссии - РИА Новости, 22.01.2025
Минск обвинил ЕП в грубом вмешательстве в дела Белоруссии
Проект резолюции Европарламента, заранее осуждающий президентские выборы в Белоруссии, является грубейшим вмешательством в электоральный процесс суверенного... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:18:00+03:00
2025-01-22T14:24:00+03:00
в мире
минск
белоруссия
выборы президента белоруссии — 2025
европарламент
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Проект резолюции Европарламента, заранее осуждающий президентские выборы в Белоруссии, является грубейшим вмешательством в электоральный процесс суверенного государства, заявил представитель белорусского МИД Анатолий Глаз."По инициативе ангажированной группы депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно. что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан", - сказал он журналистам.По словам Глаза, в Минске не раз говорили, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в стране."В этой связи в распоряжении МИД Беларуси оказалось заявление европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов на основе, в том числе, указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента", - сказал он.
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в мире, минск, белоруссия, выборы президента белоруссии — 2025, европарламент
В мире, Минск, Белоруссия, Выборы президента Белоруссии — 2025, Европарламент
Минск обвинил ЕП в грубом вмешательстве в дела Белоруссии

Минск назвал проект резолюции ЕП по выборам вмешательством в дела Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Проект резолюции Европарламента, заранее осуждающий президентские выборы в Белоруссии, является грубейшим вмешательством в электоральный процесс суверенного государства, заявил представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.
«
"По инициативе ангажированной группы депутатов сегодня планируются дебаты по проекту резолюции Европарламента в отношении выборов в Республике Беларусь. Уже на этой стадии очевидно. что проект является грубейшим вмешательством в электоральные процессы суверенного государства, не имеет ничего общего с реальным положением дел и призван оказать давление на свободу волеизъявления белорусских граждан", - сказал он журналистам.
По словам Глаза, в Минске не раз говорили, что все антибелорусские действия готовятся заранее и вне зависимости от реального положения дел в стране.
"В этой связи в распоряжении МИД Беларуси оказалось заявление европейской службы внешних действий, которое она планирует сделать по итогам наших выборов на основе, в том числе, указанной еще не принятой резолюции Европейского парламента", - сказал он.
Выборы в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Президентские выборы в Беларуси 2025: дата, кандидаты, прогнозы
11:49
 
В миреМинскБелоруссияВыборы президента Белоруссии — 2025Европарламент
 
 
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