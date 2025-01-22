https://ria.ru/20250122/bashkirija-1994984176.html

Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил

Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил - РИА Новости, 22.01.2025

Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил

Правоохранители составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении блогера из Стерлитамака после изучения его контента в... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:53:00+03:00

2025-01-22T14:53:00+03:00

2025-01-22T14:53:00+03:00

происшествия

россия

стерлитамак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 22 янв – РИА Новости. Правоохранители составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении блогера из Стерлитамака после изучения его контента в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "Сотрудниками управления МВД России по городу Стерлитамаку в ходе мониторинга сети интернет был выявлен контент противоправного характера, создававшийся на платформе одной из социальных сетей жителем города. Сотрудниками полиции мужчина был доставлен в территориальный орган внутренних дел. В отношении него составлен протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе. Собеседник добавил, что полицейские для дачи правовой оценки изучают и другие публикации блогера. В соцсетях распространилось одно из видео, снятых стерлитамакским блогером. На кадрах мужчина в одной кофте поет популярную песню перед камерой и танцует, демонстрируя интимные части тела. По статье 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) блогеру грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250114/sk-1993748904.html

https://ria.ru/20241228/shtraf-1991778200.html

россия

стерлитамак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, стерлитамак