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Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил - РИА Новости, 22.01.2025
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14:53 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/bashkirija-1994984176.html
Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил
Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил - РИА Новости, 22.01.2025
Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил
Правоохранители составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении блогера из Стерлитамака после изучения его контента в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:53:00+03:00
2025-01-22T14:53:00+03:00
происшествия
россия
стерлитамак
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УФА, 22 янв – РИА Новости. Правоохранители составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении блогера из Стерлитамака после изучения его контента в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. "Сотрудниками управления МВД России по городу Стерлитамаку в ходе мониторинга сети интернет был выявлен контент противоправного характера, создававшийся на платформе одной из социальных сетей жителем города. Сотрудниками полиции мужчина был доставлен в территориальный орган внутренних дел. В отношении него составлен протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе. Собеседник добавил, что полицейские для дачи правовой оценки изучают и другие публикации блогера. В соцсетях распространилось одно из видео, снятых стерлитамакским блогером. На кадрах мужчина в одной кофте поет популярную песню перед камерой и танцует, демонстрируя интимные части тела. По статье 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) блогеру грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250114/sk-1993748904.html
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происшествия, россия, стерлитамак
Происшествия, Россия, Стерлитамак
Башкирского блогера заподозрили в дискредитации Вооруженных сил

На блогера из Стерлитамака составили протокол за дискредитацию Вооруженных сил

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 22 янв – РИА Новости. Правоохранители составили административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России в отношении блогера из Стерлитамака после изучения его контента в соцсети, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
"Сотрудниками управления МВД России по городу Стерлитамаку в ходе мониторинга сети интернет был выявлен контент противоправного характера, создававшийся на платформе одной из социальных сетей жителем города. Сотрудниками полиции мужчина был доставлен в территориальный орган внутренних дел. В отношении него составлен протокол по статье 20.3.3. КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе.
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Собеседник добавил, что полицейские для дачи правовой оценки изучают и другие публикации блогера.
В соцсетях распространилось одно из видео, снятых стерлитамакским блогером. На кадрах мужчина в одной кофте поет популярную песню перед камерой и танцует, демонстрируя интимные части тела.
По статье 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) блогеру грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
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