https://ria.ru/20250122/baltika-1994987520.html

Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают интересам России

Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают интересам России - РИА Новости, 22.01.2025

Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают интересам России

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают ничьим интересам, включая Россию. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:04:00+03:00

2025-01-22T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают ничьим интересам, включая Россию. "Это не в интересах кого-либо", - заявил Стубб в интервью телеканалу Bloomberg TV, комментируя расследование ситуации с обрывом кабелей в Балтийском море. По словам финского президента, надо понимать, что Балтийское море маленькое и повреждение критической инфраструктуры, такой как подводные кабели, а также экологическая катастрофа, не в интересах "ни России, ни кого-либо еще". В декабре 2024 года Стубб заявил, что не считает, что Россия может быть причастна к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю. Премьер Швеции Ульф Кристерссон пообещал три корабля и один самолет. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до 10 кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике. В рамках миссии НАТО в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html

https://ria.ru/20250114/nato-1993683818.html

https://ria.ru/20241120/nato-1984921076.html

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в мире, балтийское море, финляндия, россия, гитанас науседа, эдгар ринкевич, ульф кристерссон, нато