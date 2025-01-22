Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают интересам России
Стубб: диверсии в Балтийском море не отвечают ничьим интересам, включая Россию
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что диверсии в Балтийском море не отвечают ничьим интересам, включая Россию.
"Это не в интересах кого-либо", - заявил Стубб в интервью телеканалу Bloomberg TV, комментируя расследование ситуации с обрывом кабелей в Балтийском море.
По словам финского президента, надо понимать, что Балтийское море маленькое и повреждение критической инфраструктуры, такой как подводные кабели, а также экологическая катастрофа, не в интересах "ни России, ни кого-либо еще".
В декабре 2024 года Стубб заявил, что не считает, что Россия может быть причастна к повреждению кабелей на дне Балтийского моря.
Глава финского МИД Элина Валтонен ранее сообщила, что НАТО направит в Балтийское море два корабля. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгар Ринкевич заявили о готовности предоставить по одному кораблю. Премьер Швеции Ульф Кристерссон пообещал три корабля и один самолет. Телерадиовещатель Yle со ссылкой на источники указывал, что НАТО задействует до 10 кораблей для мониторинга инфраструктуры на Балтике.
В рамках миссии НАТО в Балтийское море уже прибыли минный тральщик ВМС ФРГ "Даттельн", гидрографическое судно "Люймес" флота Нидерландов и корвет типа "Висбю" ВМС Швеции.
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Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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