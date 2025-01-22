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Байден пообещал Трампу молиться о процветании США - РИА Новости, 22.01.2025
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21:07 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/bajden-1995042768.html
Байден пообещал Трампу молиться о процветании США
Байден пообещал Трампу молиться о процветании США - РИА Новости, 22.01.2025
Байден пообещал Трампу молиться о процветании США
Предыдущий президент США Джо Байден в письме своему преемнику Дональду Трампу обещал молиться о процветании Соединенных Штатов на ближайшие четыре года,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:07:00+03:00
2025-01-22T21:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Предыдущий президент США Джо Байден в письме своему преемнику Дональду Трампу обещал молиться о процветании Соединенных Штатов на ближайшие четыре года, послание публикует телеканал Fox News. Байден в тексте письма желает Трампу и его семье "всего наилучшего в следующие четыре года". "Американский народ и люди по всему миру смотрят на это здание (Белый дом - ред.) из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания", - написал Байден. Трамп назвал письмо предшественника "немного вдохновляющим". "Думаю, оно было милым, я должен позволить людям его увидеть", - заявил Трамп журналистам накануне. Байден в 2021 году подробностей о письме Трампа не рассказал и не передал его публике. Послание тогдашнего предшественника, который после второй победы на выборах вновь подчеркнул, что проиграл в 2020 году нечестно, Байден назвал "шокирующе великодушным". Письмо, как стало известно из книг его окружения, Байден спрятал в карман и не показал даже советникам.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Байден пообещал Трампу молиться о процветании США

Байден в письме своему преемнику Трампу пообещал молиться о процветании США

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Предыдущий президент США Джо Байден в письме своему преемнику Дональду Трампу обещал молиться о процветании Соединенных Штатов на ближайшие четыре года, послание публикует телеканал Fox News.
Байден в тексте письма желает Трампу и его семье "всего наилучшего в следующие четыре года".
«
"Американский народ и люди по всему миру смотрят на это здание (Белый дом - ред.) из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания", - написал Байден.
Трамп назвал письмо предшественника "немного вдохновляющим". "Думаю, оно было милым, я должен позволить людям его увидеть", - заявил Трамп журналистам накануне.
Байден в 2021 году подробностей о письме Трампа не рассказал и не передал его публике. Послание тогдашнего предшественника, который после второй победы на выборах вновь подчеркнул, что проиграл в 2020 году нечестно, Байден назвал "шокирующе великодушным". Письмо, как стало известно из книг его окружения, Байден спрятал в карман и не показал даже советникам.
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