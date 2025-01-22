https://ria.ru/20250122/avtovaz-1994983662.html

"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra

"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra - РИА Новости, 22.01.2025

"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra

Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:51:00+03:00

2025-01-22T14:51:00+03:00

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экономика

авто

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании. "25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдет на комплексе испытательных автодорог АО "АвтоВАЗ" в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra", - говорится в сообщении. Спортивная Iskra - это новый проект команды Lada Sport Rosneft, который подготовлен специально для участия в ледовых гонках, пояснили в пресс-службе. Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. "Наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат. Объем двигателя увеличен с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня", - рассказали в "АвтоВАЗе". Уточняется, что мощность двигателя достигает 173 лошадиных сил, а крутящий момент – 200 ньютон-метров. Компания, придерживаясь традиций мирового автопрома, представляет новый автомобиль на соревнованиях до начала серийного производства. "В свое время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra", - добавили в пресс-службе. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы "АвтоВАЗа" по началу серийного производства модели Lada Iskra в первой половине 2025 года.

https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html

https://ria.ru/20240605/lada-1950663478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, самарская область, максим соколов, автоваз, lada vesta