"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra
"АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января
Спортивная LADA Iskra. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании.
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"25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдет на комплексе испытательных автодорог АО "АвтоВАЗ" в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra", - говорится в сообщении.
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Спортивная Iskra - это новый проект команды Lada Sport Rosneft, который подготовлен специально для участия в ледовых гонках, пояснили в пресс-службе. Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности.
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"Наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат. Объем двигателя увеличен с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня", - рассказали в "АвтоВАЗе".
Уточняется, что мощность двигателя достигает 173 лошадиных сил, а крутящий момент – 200 ньютон-метров.
Компания, придерживаясь традиций мирового автопрома, представляет новый автомобиль на соревнованиях до начала серийного производства. "В свое время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra", - добавили в пресс-службе.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы "АвтоВАЗа" по началу серийного производства модели Lada Iskra в первой половине 2025 года.
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