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"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra - РИА Новости, 22.01.2025
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14:51 22.01.2025 (обновлено: 14:56 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/avtovaz-1994983662.html
"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra
"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra - РИА Новости, 22.01.2025
"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra
Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:51:00+03:00
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авто
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании. "25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдет на комплексе испытательных автодорог АО "АвтоВАЗ" в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra", - говорится в сообщении. Спортивная Iskra - это новый проект команды Lada Sport Rosneft, который подготовлен специально для участия в ледовых гонках, пояснили в пресс-службе. Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности. "Наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат. Объем двигателя увеличен с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня", - рассказали в "АвтоВАЗе". Уточняется, что мощность двигателя достигает 173 лошадиных сил, а крутящий момент – 200 ньютон-метров. Компания, придерживаясь традиций мирового автопрома, представляет новый автомобиль на соревнованиях до начала серийного производства. "В свое время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra", - добавили в пресс-службе. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы "АвтоВАЗа" по началу серийного производства модели Lada Iskra в первой половине 2025 года.
https://ria.ru/20241009/putin--1977292645.html
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экономика, авто, самарская область, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Самарская область, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" представит гоночную Lada Iskra

"АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января

© Фото : АО "АВТОВАЗ"Спортивная LADA Iskra
Спортивная LADA Iskra - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : АО "АВТОВАЗ"
Спортивная LADA Iskra. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ" представит гоночную версию Lada Iskra 25 января в рамках 27-й "Гонки Чемпионов" в Самарской области, сообщила пресс-служба компании.
«
"25 января 2025 года в рамках 27-й Гонки Чемпионов, которая пройдет на комплексе испытательных автодорог АО "АвтоВАЗ" в Самарской области, состоится премьера гоночной версии Lada Iskra", - говорится в сообщении.
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Спортивная Iskra - это новый проект команды Lada Sport Rosneft, который подготовлен специально для участия в ледовых гонках, пояснили в пресс-службе. Кузов автомобиля облегчен и оснащен каркасом безопасности.
«
"Наибольшее количество доработок пришлось на силовой агрегат. Объем двигателя увеличен с 1,6 литра до 1,8 литра за счет применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня", - рассказали в "АвтоВАЗе".
Уточняется, что мощность двигателя достигает 173 лошадиных сил, а крутящий момент – 200 ньютон-метров.
Компания, придерживаясь традиций мирового автопрома, представляет новый автомобиль на соревнованиях до начала серийного производства. "В свое время Lada Vesta вышла на старт соревнований до начала серийного производства и продаж. Теперь этот путь должна пройти и Lada Iskra", - добавили в пресс-службе.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В декабре президент компании Максим Соколов подтвердил планы "АвтоВАЗа" по началу серийного производства модели Lada Iskra в первой половине 2025 года.
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