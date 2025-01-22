https://ria.ru/20250122/aviabilety-1994946798.html
"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты
"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты - РИА Новости, 22.01.2025
"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты
"Аэрофлот" и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования на авиабилеты, а Федеральная антимонопольная служба РФ их согласовала: не менее 60%... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:05:00+03:00
2025-01-22T12:05:00+03:00
2025-01-22T13:06:00+03:00
экономика
аэрофлот
s7 airlines
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования на авиабилеты, а Федеральная антимонопольная служба РФ их согласовала: не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%, сообщило ведомство."ФАС согласовала коммерческие политики компаний "Аэрофлот" и S7... В направленных в ФАС России коммерческих политиках ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания Сибирь" закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее", - сообщила ФАС."Авиакомпании задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит менее 2,5%", - говорится в сообщении.Как прокомментировали в S7 Airlines, разработка собственной коммерческой политики велась в диалоге с ФАС России, а целью документа является обеспечение доступности перевозок для всех потребителей. "Доступность реализуется за счет экономически обоснованных принципов ценообразования с применением динамического подхода, а также обеспечения наличия к покупке мест на рейсах вплоть до дня вылета", - указали в авиакомпании.Проработать меры для повышения прозрачности ценообразования на авиаперелеты российских авиакомпаний ФАС и "Аэрофлот" договорились еще в мае прошлого года. Тогда отмечалось, что с учетом изменившейся рыночной среды ценообразование и коммерческая политика требуют уточнения.
https://ria.ru/20241215/aviabilety-1989280690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, s7 airlines, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Аэрофлот, S7 Airlines, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты
ФАС согласовала принципы ценообразования на авиабилеты для "Аэрофлота" и S7
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
"Аэрофлот" и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования на авиабилеты, а Федеральная антимонопольная служба РФ их согласовала: не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%, сообщило ведомство
.
"ФАС согласовала коммерческие политики компаний "Аэрофлот" и S7... В направленных в ФАС России коммерческих политиках ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания Сибирь" закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее", - сообщила ФАС.
"Авиакомпании задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит менее 2,5%", - говорится в сообщении.
Как прокомментировали в S7 Airlines, разработка собственной коммерческой политики велась в диалоге с ФАС России, а целью документа является обеспечение доступности перевозок для всех потребителей. "Доступность реализуется за счет экономически обоснованных принципов ценообразования с применением динамического подхода, а также обеспечения наличия к покупке мест на рейсах вплоть до дня вылета", - указали в авиакомпании.
Проработать меры для повышения прозрачности ценообразования на авиаперелеты российских авиакомпаний ФАС и "Аэрофлот" договорились еще в мае прошлого года. Тогда отмечалось, что с учетом изменившейся рыночной среды ценообразование и коммерческая политика требуют уточнения.