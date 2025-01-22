https://ria.ru/20250122/aviabilety-1994946798.html

"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты

"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты - РИА Новости, 22.01.2025

"Аэрофлот" и S7 согласовали принципы ценообразования на авиабилеты

"Аэрофлот" и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования на авиабилеты, а Федеральная антимонопольная служба РФ их согласовала: не менее 60%... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:05:00+03:00

2025-01-22T12:05:00+03:00

2025-01-22T13:06:00+03:00

экономика

аэрофлот

s7 airlines

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" и S7 прописали во внутренних документах принципы ценообразования на авиабилеты, а Федеральная антимонопольная служба РФ их согласовала: не менее 60% билетов будут продавать ниже экономически обоснованного тарифа, а по максимальному тарифу - менее 2,5%, сообщило ведомство."ФАС согласовала коммерческие политики компаний "Аэрофлот" и S7... В направленных в ФАС России коммерческих политиках ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания Сибирь" закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее", - сообщила ФАС."Авиакомпании задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля авиабилетов, продаваемых по максимальному тарифу, составит менее 2,5%", - говорится в сообщении.Как прокомментировали в S7 Airlines, разработка собственной коммерческой политики велась в диалоге с ФАС России, а целью документа является обеспечение доступности перевозок для всех потребителей. "Доступность реализуется за счет экономически обоснованных принципов ценообразования с применением динамического подхода, а также обеспечения наличия к покупке мест на рейсах вплоть до дня вылета", - указали в авиакомпании.Проработать меры для повышения прозрачности ценообразования на авиаперелеты российских авиакомпаний ФАС и "Аэрофлот" договорились еще в мае прошлого года. Тогда отмечалось, что с учетом изменившейся рыночной среды ценообразование и коммерческая политика требуют уточнения.

https://ria.ru/20241215/aviabilety-1989280690.html

https://ria.ru/20250120/mintrans-1994523983.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, аэрофлот, s7 airlines, федеральная антимонопольная служба (фас россии)