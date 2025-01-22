https://ria.ru/20250122/arest-1994912782.html

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 22.01.2025

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов), говорится в картотеке суда. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:54:00+03:00

2025-01-22T06:54:00+03:00

2025-01-22T06:54:00+03:00

происшествия

москва

бодрум

турция

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов), говорится в картотеке суда. Решение о продлении срока ареста Замоскворецкий суд вынес 21 января. При этом, как отмечается в базе судов, в деле Серебрякова появилась статья о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964298403.html

https://ria.ru/20240804/serebryakov-1963966785.html

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бодрум

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, бодрум, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)