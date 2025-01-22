Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков*
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов), говорится в картотеке суда.
Решение о продлении срока ареста Замоскворецкий суд вынес 21 января.
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При этом, как отмечается в базе судов, в деле Серебрякова появилась статья о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
В конце августа Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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