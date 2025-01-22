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Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 22.01.2025
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06:54 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/arest-1994912782.html
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве - РИА Новости, 22.01.2025
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов), говорится в картотеке суда. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:54:00+03:00
2025-01-22T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов), говорится в картотеке суда. Решение о продлении срока ареста Замоскворецкий суд вынес 21 января. При этом, как отмечается в базе судов, в деле Серебрякова появилась статья о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964298403.html
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происшествия, москва, бодрум, турция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Бодрум, Турция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве

Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Серебрякову

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОбвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков*
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков* - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов), говорится в картотеке суда.
Решение о продлении срока ареста Замоскворецкий суд вынес 21 января.
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При этом, как отмечается в базе судов, в деле Серебрякова появилась статья о совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
В конце августа Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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