https://ria.ru/20250121/zhestyannikov-1994874926.html

Жестянников: депутаты Вологодчины обсудили Стратегию развития региона

Жестянников: депутаты Вологодчины обсудили Стратегию развития региона - РИА Новости, 21.01.2025

Жестянников: депутаты Вологодчины обсудили Стратегию развития региона

В Законодательном Собрании (ЗСО) Вологодской области состоялось первое заседание комиссии по науке и инновациям; совместно с федеральными экспертами,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:48:00+03:00

2025-01-21T18:48:00+03:00

2025-01-21T18:48:00+03:00

вологодская область

вологодская область

дмитрий митяев

сергей жестянников

георгий филимонов

российская академия наук

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Законодательном Собрании (ЗСО) Вологодской области состоялось первое заседание комиссии по науке и инновациям; совместно с федеральными экспертами, региональными учеными, руководителями профильных министерств и вузов председатель ЗСО Сергей Жестянников обсудил механизм работы будущей Стратегии развития Вологодчины до 2030 года, сообщает пресс-служба регпарламента. О перспективных направления обеспечения технологического лидерства региона участникам встречи рассказал кандидат экономических наук, член Бюро Научного совета РАН по Евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию Дмитрий Митяев. По словам ученого, был изучен 30-летний цикл развития Вологодчины, определены проблемы и точки роста экономики, проведено достаточное количество стратегических сессий по технологическому развитию всех сфер. Одно из ключевых предложений – масштабировать Корпорацию развития области путем ее капитализации, запустив целый ряд серьезных технологических проектов. "К ним мы относим проект индивидуального жилищного строительства - один из возможных локомотивов. Его необходимо привязывать к развитию производственных площадок, например, пилотный можно запустить в п. Лесково, где будет развиваться лифтостроение. Вологодская область может стать стартером для технологического перевооружения. Необходимо искать такие проекты, которые обеспечивают переход к шестому технологическому укладу. Для этого необходимо бюджет развития области распространить и на производственный сектор, запустив несколько ключевых серьезных проектов в области экономики. Отобрать их помогут НИОКРы, созданные на базе вузов. Именно это обеспечит, как обозначил Георгий Филимонов, первую пятилетку прорыва", – отметил Митяев, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, заведующий Центром структурных исследований и прогнозирования территориального развития Вологодского научного центра РАН Евгений Лукин рассказал, что была проведена масштабная работа по определению перспективных рыночных ниш с учетом глобальных макро- и технологических трендов в соответствии с приоритетными национальными целями и задачами, обозначенными президентом Владимиром Путиным. "Мы проработали порядка ста идей. На выходе получили 30 проектных инициатив с учетом имеющиеся научного, ресурсного, кадрового, производственного и инвестиционного потенциалов региона, прогнозов по мультипликативным эффектам для экономики и созданию большого числа новых рабочих мест. Проекты были распределены по шести перспективным направлениям, которые имеют производственные заделы и рыночный потенциал для развития. Это мега-проекты: "Металообработка+", "Химия+", "Машиностроение+", "АПК+", "ЛПК+", "Туризм+", – приводит пресс-служба слова Лукина. По словам заместителя министра образования области Ларисы Святышевой, система образования региона ориентирована на потребности экономики в перспективе до 2030 года. Вузы и ссузы готовы подхватить идеи, заняться подготовкой кадров для отраслей и научными изысканиями по разработке передовых методик, которые обеспечат технологическое лидерство региона и развитие всех указанных направлений. Для этого создаются образовательные кластеры и специализированные профильные классы. Также по решению губернатора области, будут созданы кампусы для учащихся средних специальных учебных заведений и вузов. "Важнейшим условием выхода региона на инновационный путь развития является "сшивка" предприятия и науки, прежде всего, вузовской. Новыми национальными проектами определены приоритетные направления экономического развития, которые будут в первую очередь поддержаны федеральным финансированием. Важно направить поиски молодых ученых на те опытно-конструкторские работы, которые перезапустят экономическое развитие, дадут старт новым высокотехнологичным производствам", – цитирует пресс-служба слова Жестянникова. По мнению спикера областного парламента, дело за привлечением федеральных инвестиций главными игроками процесса – предприятиями, на базе которых будут реализованы проектные инициативы. В ближайшие дни комиссия соберется вновь, чтобы вместе с бизнесом и вузами еще раз обсудить проект Стратегии развития региона 2030 года, нацелив их на совместную инновационную работу в рамках возможностей, предоставляемых новыми национальными проектами.

https://ria.ru/20250120/sergeyzhestyannikov-1994687873.html

https://ria.ru/20250120/zhestyannikov-1994670271.html

https://ria.ru/20250116/knr-1994062632.html

вологодская область

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вологодская область, дмитрий митяев, сергей жестянников, георгий филимонов, российская академия наук