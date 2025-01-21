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На Западе вспомнили о Зеленском после резонансного жеста Маска
На Западе вспомнили о Зеленском после резонансного жеста Маска - РИА Новости, 21.01.2025
На Западе вспомнили о Зеленском после резонансного жеста Маска
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал проверить критикующих американского миллиардера Илона Маска за резкий жест на инаугурации президента США... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:47:00+03:00
2025-01-21T20:47:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X призвал проверить критикующих американского миллиардера Илона Маска за резкий жест на инаугурации президента США Дональда Трампа."Все знают, что Илон Маск не нацист. А если хотите быть уверены, проверьте, кто именно предполагает, что он им является. Вы обнаружите, что они на самом деле самые ярые сторонники последнего в Европе оплота формализованного поклонения нацистам. Диктатуры Зеленского на Украине", — написал он.Маск в своем выступлении на параде Трампа после инаугурации показал жест, который напоминает нацистское приветствие.Позже миллиардер прокомментировал свое выступление, заявив, что подобные нападки "изжили себя". Он также напомнил про старый пост, где говорил, что Демократическая партия начнет кампанию против него за то, что он перешел в лагерь республиканцев.В пятницу 17 января бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в интервью изданию Rzeczpospolita призвал Украину отказаться от культа националиста Степана Бандеры, если она хочет войти в Европейский союз.
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в мире, сша, европа, илон маск, дональд трамп, польша, чей боуз
В мире, США, Европа, Илон Маск, Дональд Трамп, Польша, Чей Боуз
На Западе вспомнили о Зеленском после резонансного жеста Маска
Журналист Боуз вспомнил о Зеленском после жеста Маска на инаугурации Трампа