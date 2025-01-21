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"Миллионная армия": на Украине рассказали о последнем шаге Зеленского
"Миллионная армия": на Украине рассказали о последнем шаге Зеленского - РИА Новости, 21.01.2025
"Миллионная армия": на Украине рассказали о последнем шаге Зеленского
В конце конфликта Владимир Зеленский обвинит в своем поражении Запад, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T21:10:00+03:00
2025-01-21T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В конце конфликта Владимир Зеленский обвинит в своем поражении Запад, заявила украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X."У него была миллионная армия. У него были сотни миллиардов. Сейчас: украинские мужчины погибли, западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад", — написала она.Журналистка предупредила, что глава киевского режима от отчаяния может призвать на фронт остатки мужского населения.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.Весной прошлого года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет.Третьего января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994824650.html
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"Миллионная армия": на Украине рассказали о последнем шаге Зеленского
Журналистка Панченко: Зеленский в конце конфликта обвинит в поражении Запад