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Зеленский в Давосе заискивал перед Трампом и пугал им Европу - РИА Новости, 21.01.2025
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19:45 21.01.2025 (обновлено: 19:51 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994883709.html
Зеленский в Давосе заискивал перед Трампом и пугал им Европу
Зеленский в Давосе заискивал перед Трампом и пугал им Европу - РИА Новости, 21.01.2025
Зеленский в Давосе заискивал перед Трампом и пугал им Европу
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T19:45:00+03:00
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дональд трамп
владимир зеленский
всемирный экономический форум в давосе
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. "У нас действительно хорошие отношения с ним (Трампом - ред.)... вокруг президента Трампа иногда много излишних голосов, которые доносят дезинформацию или пророссийскую риторику. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкой... Трамп мне сказал и публично говорил, чтобы закончить войну в этом году, а я сказал: "Мы ваш партнёр,.. мы хотим закончить войну в этом году, но не просто быстро, но справедливо", - отметил Зеленский. Трансляция велась на сайте форума. В тоже время он указал на то, что на данный момент неясно, получит ли Европа место за столом переговоров, когда завершится конфликт на Украине. "Будет ли президент Трамп слушать Европу или будет вести переговоры с РФ и КНР без Европы?" - задался вопросом Зеленский. В 2025 году Всемирный экономический форум проходит в Давосе 20-24 января. Его тема - "Сотрудничество ради интеллектуального века".
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в мире, европа, давос, сша, дональд трамп, владимир зеленский, всемирный экономический форум в давосе
В мире, Европа, Давос, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Всемирный экономический форум в Давосе
Зеленский в Давосе заискивал перед Трампом и пугал им Европу

Зеленский в Давосе заискивал перед Трампом, но пугал им европейские страны

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны.
«
"У нас действительно хорошие отношения с ним (Трампом - ред.)... вокруг президента Трампа иногда много излишних голосов, которые доносят дезинформацию или пророссийскую риторику. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкой... Трамп мне сказал и публично говорил, чтобы закончить войну в этом году, а я сказал: "Мы ваш партнёр,.. мы хотим закончить войну в этом году, но не просто быстро, но справедливо", - отметил Зеленский. Трансляция велась на сайте форума.
В тоже время он указал на то, что на данный момент неясно, получит ли Европа место за столом переговоров, когда завершится конфликт на Украине.
"Будет ли президент Трамп слушать Европу или будет вести переговоры с РФ и КНР без Европы?" - задался вопросом Зеленский.
В 2025 году Всемирный экономический форум проходит в Давосе 20-24 января. Его тема - "Сотрудничество ради интеллектуального века".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ЕС могут не допустить к переговорам по Украине, заявил Зеленский
Вчера, 19:15
 
В миреЕвропаДавосСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВсемирный экономический форум в Давосе
 
 
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