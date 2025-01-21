https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994880540.html

ЕС могут не допустить к переговорам по Украине, заявил Зеленский

ЕС могут не допустить к переговорам по Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 21.01.2025

ЕС могут не допустить к переговорам по Украине, заявил Зеленский

Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, усомнился в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:15:00+03:00

2025-01-21T19:15:00+03:00

2025-01-21T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, усомнился в том, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине."Сейчас непонятно, будет ли у Европы вообще место за столом (переговоров. — Прим. ред.), когда конфликт закончится", — сказал он.Глава киевского режима заявил, что благодарен Европе за финансовую помощь, но не уверен в намерении президента США Дональда Трампа вести переговоры с Россией вместе с ЕС.Во вторник еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что после инаугурационной речи Трампа, в которой он не упомянул Украину, в Брюсселе до сих пор не имеют понимания новой политики США в этом направлении.

https://ria.ru/20250121/svo-1994850001.html

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в мире, украина, европа, сша, владимир зеленский, валдис домбровскис, дональд трамп, евросоюз