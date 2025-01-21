Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине
Журналист Боуз задал Зеленскому вопрос после слов о достижении мира через силу
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал Владимиру Зеленскому вопрос в соцсети X после его слов о президенте США Дональде Трампе и возможности достичь через силу "справедливого мира".
"Пин-код был изменен в American Express?" — сыронизировал журналист.
"Пин-код был изменен в American Express?" — сыронизировал журналист.
Так он отреагировал на пост Зеленского, в котором тот заявил, что с Трампом "появились надежды на решение многих проблем".
В январе премьер Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского шантажистом, который требует у всех денег.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена.
В январе премьер Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского шантажистом, который требует у всех денег.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена.