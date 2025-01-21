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Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 21.01.2025 (обновлено: 11:05 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994758080.html
Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине
Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине
Пин-код был изменен в American Express?" — сыронизировал журналист. РИА Новости, 21.01.2025
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал Владимиру Зеленскому вопрос в соцсети X после его слов о президенте США Дональде Трампе и возможности достичь через силу "справедливого мира". "Пин-код был изменен в American Express?" — сыронизировал журналист. Так он отреагировал на пост Зеленского, в котором тот заявил, что с Трампом "появились надежды на решение многих проблем". В январе премьер Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского шантажистом, который требует у всех денег.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994739704.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Киев, Владимир Зеленский
Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине

Журналист Боуз задал Зеленскому вопрос после слов о достижении мира через силу

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал Владимиру Зеленскому вопрос в соцсети X после его слов о президенте США Дональде Трампе и возможности достичь через силу "справедливого мира".

"Пин-код был изменен в American Express?" — сыронизировал журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Вчера, 09:00
Так он отреагировал на пост Зеленского, в котором тот заявил, что с Трампом "появились надежды на решение многих проблем".

В январе премьер Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского шантажистом, который требует у всех денег.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Вчера, 09:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАКиевВладимир Зеленский
 
 
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