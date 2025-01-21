https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994758080.html

Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине

Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.01.2025

Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине

Пин-код был изменен в American Express?" — сыронизировал журналист. РИА Новости, 21.01.2025

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз задал Владимиру Зеленскому вопрос в соцсети X после его слов о президенте США Дональде Трампе и возможности достичь через силу "справедливого мира". "Пин-код был изменен в American Express?" — сыронизировал журналист. Так он отреагировал на пост Зеленского, в котором тот заявил, что с Трампом "появились надежды на решение многих проблем". В январе премьер Словакии Роберт Фицо назвал Зеленского шантажистом, который требует у всех денег.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994739704.html

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в мире, украина, дональд трамп, сша, киев, владимир зеленский