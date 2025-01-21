https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994739704.html

На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа

На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа

Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу, куда делись деньги американских налогоплательщиков, написала украинская журналистка Диана... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T09:00:00+03:00

2025-01-21T09:00:00+03:00

2025-01-21T10:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

владимир зеленский

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу, куда делись деньги американских налогоплательщиков, написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. Так она отреагировала на пост главы киевского режима о том, что при новом главе Белого дома появился шанс на достижение "настоящего мира"."Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги", — говорится в публикации Панченко. Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.

https://ria.ru/20250121/rubio-1994746556.html

https://ria.ru/20250121/makron-1994723609.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша