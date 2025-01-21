На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа
Панченко: Зеленский должен показать Трампу, на что потратились деньги США
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу, куда делись деньги американских налогоплательщиков, написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.
Так она отреагировала на пост главы киевского режима о том, что при новом главе Белого дома появился шанс на достижение "настоящего мира".
Так она отреагировала на пост главы киевского режима о том, что при новом главе Белого дома появился шанс на достижение "настоящего мира".
"Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги", — говорится в публикации Панченко.
Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.