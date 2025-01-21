Рейтинг@Mail.ru
На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 21.01.2025 (обновлено: 10:22 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994739704.html
На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа
На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа
Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу, куда делись деньги американских налогоплательщиков, написала украинская журналистка Диана... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T09:00:00+03:00
2025-01-21T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd70558dfa46495ccb9e210f9b46eb6b.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу, куда делись деньги американских налогоплательщиков, написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X. Так она отреагировала на пост главы киевского режима о том, что при новом главе Белого дома появился шанс на достижение "настоящего мира"."Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги", — говорится в публикации Панченко. Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
https://ria.ru/20250121/rubio-1994746556.html
https://ria.ru/20250121/makron-1994723609.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155508_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_26e49807a95deb96cdd58f5cda29dcf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США
На Украине обратились с требованием к Зеленскому из-за Трампа

Панченко: Зеленский должен показать Трампу, на что потратились деньги США

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен показать президенту США Дональду Трампу, куда делись деньги американских налогоплательщиков, написала украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X.

Так она отреагировала на пост главы киевского режима о том, что при новом главе Белого дома появился шанс на достижение "настоящего мира".
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Новый госсекретарь США сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 09:56
"Чтобы наступил мир, покажите Трампу, на что вы потратили американские деньги", — говорится в публикации Панченко.

Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа
Вчера, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала