https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994719978.html

На Украине раскрыли, что станет с Зеленским после инаугурации Трампа

На Украине раскрыли, что станет с Зеленским после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

На Украине раскрыли, что станет с Зеленским после инаугурации Трампа

После инаугурации президента США Дональда Трампа устранение Владимира Зеленского станет вопросом времени, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:15:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. После инаугурации президента США Дональда Трампа устранение Владимира Зеленского станет вопросом времени, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Вопрос теперь только заключается в том, как быстро уберут Зеленского. Все, больше никакого вопроса нет", — предположил советник.По его мнению, у Трампа не осталось особого выбора, и он будет способствовать созданию на Украине временного правительства национального спасения из-за дерзких выходок главы киевского режима."Будет сформировано временное правительство национального спасения, <...> и Трамп всячески этому будет содействовать. <...> Зеленский сорвал рождественское перемирие <...> и фактически игнорирует все такие достаточно деликатные просьбы американского руководства, что ему (Зеленскому. — Прим. ред.) надо уйти", — добавил он.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине считаются парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994716271.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп