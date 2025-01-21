https://ria.ru/20250121/zavod-1994721071.html

В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе

В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе - РИА Новости, 21.01.2025

В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе

Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат будестага Севим РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T02:50:00+03:00

2025-01-21T02:50:00+03:00

2025-01-21T02:50:00+03:00

в мире

россия

германия

севим дагделен

северный поток — 2

нефтепровод "дружба"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1845882137_177:227:2787:1695_1920x0_80_0_0_40ccf8794a4e7445e748b51a7ab24fbd.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат будестага Севим Дагделен в социальной сети X.Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, посвященный влиянию антироссийских санкций на завод. Как указывается в статье, НПЗ в Шведте ранее занимался переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу "Дружба". После введения санкций против России предприятие пришло в упадок, а его рабочим угрожают сокращения."Это безумие должно быть остановлено. Нам <...> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия "Северного потока — 2" и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt", — написала Дагделен.Немецкие политики регулярно говорят о необходимости возобновления импорта энергоносителей из России. Так, "Союз Сары Вагенкнехт" внес пункт о перезапуске уцелевшей ветки "Северного потока — 2" в свою предвыборную программу. Схожее обещание также давала кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html

https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, севим дагделен, северный поток — 2, нефтепровод "дружба"