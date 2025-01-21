В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе
Депутат Дагделен призвала снова импортировать нефть из РФ для НПЗ в Шведте
© AP Photo / Michael ProbstЗавод в Германии
© AP Photo / Michael Probst
Завод в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат будестага Севим Дагделен в социальной сети X.
Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, посвященный влиянию антироссийских санкций на завод. Как указывается в статье, НПЗ в Шведте ранее занимался переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу "Дружба". После введения санкций против России предприятие пришло в упадок, а его рабочим угрожают сокращения.
"Это безумие должно быть остановлено. Нам <...> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия "Северного потока — 2" и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt", — написала Дагделен.
Немецкие политики регулярно говорят о необходимости возобновления импорта энергоносителей из России. Так, "Союз Сары Вагенкнехт" внес пункт о перезапуске уцелевшей ветки "Северного потока — 2" в свою предвыборную программу. Схожее обещание также давала кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.