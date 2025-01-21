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В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе - РИА Новости, 21.01.2025
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02:50 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/zavod-1994721071.html
В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе
В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе - РИА Новости, 21.01.2025
В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе
Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат будестага Севим РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T02:50:00+03:00
2025-01-21T02:50:00+03:00
в мире
россия
германия
севим дагделен
северный поток — 2
нефтепровод "дружба"
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат будестага Севим Дагделен в социальной сети X.Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, посвященный влиянию антироссийских санкций на завод. Как указывается в статье, НПЗ в Шведте ранее занимался переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу "Дружба". После введения санкций против России предприятие пришло в упадок, а его рабочим угрожают сокращения."Это безумие должно быть остановлено. Нам &lt;...&gt; снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия "Северного потока — 2" и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt", — написала Дагделен.Немецкие политики регулярно говорят о необходимости возобновления импорта энергоносителей из России. Так, "Союз Сары Вагенкнехт" внес пункт о перезапуске уцелевшей ветки "Северного потока — 2" в свою предвыборную программу. Схожее обещание также давала кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250114/pistorius-1993564196.html
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в мире, россия, германия, севим дагделен, северный поток — 2, нефтепровод "дружба"
В мире, Россия, Германия, Севим Дагделен, Северный поток — 2, Нефтепровод "Дружба"
В ФРГ выступили с требованием по России из-за проблемы на немецком заводе

Депутат Дагделен призвала снова импортировать нефть из РФ для НПЗ в Шведте

© AP Photo / Michael ProbstЗавод в Германии
Завод в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Michael Probst
Завод в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Германии следует возобновить импорт российских углеводородов на НПЗ в немецком городе Шведт ради рыночных цен на энергоносители, заявила депутат будестага Севим Дагделен в социальной сети X.
Так она отреагировала на материал немецкого издания Berliner Zeitung, посвященный влиянию антироссийских санкций на завод. Как указывается в статье, НПЗ в Шведте ранее занимался переработкой российской нефти, поступавшей по трубопроводу "Дружба". После введения санкций против России предприятие пришло в упадок, а его рабочим угрожают сокращения.
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"Это безумие должно быть остановлено. Нам <...> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия "Северного потока — 2" и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt", — написала Дагделен.
Немецкие политики регулярно говорят о необходимости возобновления импорта энергоносителей из России. Так, "Союз Сары Вагенкнехт" внес пункт о перезапуске уцелевшей ветки "Северного потока — 2" в свою предвыборную программу. Схожее обещание также давала кандидат в канцлеры от "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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В миреРоссияГерманияСевим ДагделенСеверный поток — 2Нефтепровод "Дружба"
 
 
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