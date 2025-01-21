https://ria.ru/20250121/zarplata-1994800596.html

"Аэрофлот Техникс" повысил зарплату сотрудникам в среднем на 20%

"Аэрофлот Техникс" повысил зарплату сотрудникам в среднем на 20% - РИА Новости, 21.01.2025

"Аэрофлот Техникс" повысил зарплату сотрудникам в среднем на 20%

Зарплата сотрудников структуры "Аэрофлота" по ремонту и обслуживанию техники "Аэрофлот Техникс" повышена в среднем на 20% с 1 января 2025 года, сообщил... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:09:00+03:00

2025-01-21T14:09:00+03:00

2025-01-21T14:09:00+03:00

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зарплата сотрудников структуры "Аэрофлота" по ремонту и обслуживанию техники "Аэрофлот Техникс" повышена в среднем на 20% с 1 января 2025 года, сообщил авиаперевозчик. "С 1 января 2025 года зарплата всего персонала "Аэрофлот Техникс" увеличилась в среднем на 20%. Для инженерно-технического состава рост заработной платы уже превысил 20%...", - говорится в сообщении. Как отмечается, без учета доплат, в том числе за вредность и сменный характер работы, зарплата у начинающего механика теперь составит до 81 110 рублей в месяц, у техника категории В - до 183 800 рублей, у инженера категории В - до 202 тысяч рублей, у ведущего инженера - до 231 тысячи рублей. Зарплата сотрудников "Аэрофлот Техникс", как отмечается, с лета вырастет еще. Для них также расширен социальный пакет, он адаптирован под состав льгот и привилегий сотрудников "Аэрофлота". Система премирования за особые достижения в компании продолжит действовать. К ним относятся инновационные решения в рамках импортозамещения процессов технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Ранее "Аэрофлот" сообщал, что с 31 октября 2024 года увеличил зарплату пилотов. В ноябре авиакомпания анонсировала повышение зарплаты бортпроводникам: новая система оплаты труда кабинных экипажей начинает действовать с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241031/aeroflot-1981139626.html

https://ria.ru/20240701/piloty-1956750533.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот