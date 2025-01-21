https://ria.ru/20250121/zaluzhnyy-1994830829.html

Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией

Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией - РИА Новости, 21.01.2025

Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией

ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет "Украинская правда" со ссылкой на бывшего главнокомандующего... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:00:00+03:00

2025-01-21T16:00:00+03:00

2025-01-21T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет "Украинская правда" со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его книгу "Моя война"."Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражен неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооруженной борьбой..." — говорится в публикации. По словам экс-главкома ВСУ, он попытался создать систему, которая была бы эффективна для боевых действий на двух направлениях одновременно. Залужный отметил, что украинской армии перед началом конфликта не хватало боевых частей, вооружения и техники. Вместе с тем, он назвал главной проблемой отсутствие противоракетной обороны у Украины.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.

https://ria.ru/20250121/zaluzhnyy-1994787430.html

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в мире, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины