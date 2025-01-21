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Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/zaluzhnyy-1994830829.html
Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией
Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией - РИА Новости, 21.01.2025
Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией
ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет "Украинская правда" со ссылкой на бывшего главнокомандующего... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:00:00+03:00
2025-01-21T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
россия
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет "Украинская правда" со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его книгу "Моя война"."Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражен неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооруженной борьбой..." — говорится в публикации. По словам экс-главкома ВСУ, он попытался создать систему, которая была бы эффективна для боевых действий на двух направлениях одновременно. Залужный отметил, что украинской армии перед началом конфликта не хватало боевых частей, вооружения и техники. Вместе с тем, он назвал главной проблемой отсутствие противоракетной обороны у Украины.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
https://ria.ru/20250121/zaluzhnyy-1994787430.html
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994758080.html
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в мире, украина, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией

Залужный заявил, что ВСУ не были готовы к военному конфликту

© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет "Украинская правда" со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его книгу "Моя война".

"Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражен неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооруженной борьбой..." — говорится в публикации.
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По словам экс-главкома ВСУ, он попытался создать систему, которая была бы эффективна для боевых действий на двух направлениях одновременно. Залужный отметил, что украинской армии перед началом конфликта не хватало боевых частей, вооружения и техники.

Вместе с тем, он назвал главной проблемой отсутствие противоракетной обороны у Украины.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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