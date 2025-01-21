Залужный сделал тяжелое признание о начале конфликта с Россией
Залужный заявил, что ВСУ не были готовы к военному конфликту
© AP Photo / Efrem LukatskyВалерий Залужный
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ВСУ не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях, пишет "Украинская правда" со ссылкой на бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и его книгу "Моя война".
"Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражен неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооруженной борьбой..." — говорится в публикации.
"Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражен неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооруженной борьбой..." — говорится в публикации.
По словам экс-главкома ВСУ, он попытался создать систему, которая была бы эффективна для боевых действий на двух направлениях одновременно. Залужный отметил, что украинской армии перед началом конфликта не хватало боевых частей, вооружения и техники.
Вместе с тем, он назвал главной проблемой отсутствие противоракетной обороны у Украины.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Вместе с тем, он назвал главной проблемой отсутствие противоракетной обороны у Украины.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.