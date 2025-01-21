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Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:20 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/zaluzhnyy-1994787430.html
Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ
Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ
В 2023 году украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, написал бывший главнокомандующий... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:20:00+03:00
2025-01-21T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
украина
киев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2023 году украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей книге "Моя война", выдержки из которой приводит "Украинская правда". "Следовало, чего бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий", — говорится в публикации. Он добавил, что от этого плана отказывались бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и руководство Украины, в пользу концентрации силы на одном направлении. По его словам, последний план привел бы к большим потерям солдат и техники, при том, что на тот момент обеспечение армии было на уровне 60%, а инженерными средствами и того меньше — не более 15%.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994758080.html
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в мире, валерий залужный, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Украина, Киев
Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ

Залужный: Вашингтон и Киев были против контрнаступления по трём направлениям

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2023 году украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей книге "Моя война", выдержки из которой приводит "Украинская правда".

"Следовало, чего бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Зеленскому задали неожиданный вопрос после его слов о конфликте на Украине
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Он добавил, что от этого плана отказывались бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и руководство Украины, в пользу концентрации силы на одном направлении.

По его словам, последний план привел бы к большим потерям солдат и техники, при том, что на тот момент обеспечение армии было на уровне 60%, а инженерными средствами и того меньше — не более 15%.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалерий ЗалужныйУкраинаКиев
 
 
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