Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ
Залужный: Вашингтон и Киев были против контрнаступления по трём направлениям
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2023 году украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей книге "Моя война", выдержки из которой приводит "Украинская правда".
"Следовало, чего бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий", — говорится в публикации.
"Следовало, чего бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий", — говорится в публикации.
Он добавил, что от этого плана отказывались бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и руководство Украины, в пользу концентрации силы на одном направлении.
По его словам, последний план привел бы к большим потерям солдат и техники, при том, что на тот момент обеспечение армии было на уровне 60%, а инженерными средствами и того меньше — не более 15%.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.
По его словам, последний план привел бы к большим потерям солдат и техники, при том, что на тот момент обеспечение армии было на уровне 60%, а инженерными средствами и того меньше — не более 15%.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.