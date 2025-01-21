https://ria.ru/20250121/zaluzhnyy-1994787430.html

Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ

Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

Залужный рассказал о крупном конфликте с США при контрнаступлении ВСУ

В 2023 году украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, написал бывший главнокомандующий... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:20:00+03:00

2025-01-21T13:20:00+03:00

2025-01-21T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В 2023 году украинские власти и партнеры Киева не соглашались с планом Генштаба о наступлении по трем направлениям, написал бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей книге "Моя война", выдержки из которой приводит "Украинская правда". "Следовало, чего бы ни стоило, унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий", — говорится в публикации. Он добавил, что от этого плана отказывались бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и руководство Украины, в пользу концентрации силы на одном направлении. По его словам, последний план привел бы к большим потерям солдат и техники, при том, что на тот момент обеспечение армии было на уровне 60%, а инженерными средствами и того меньше — не более 15%.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой подразделения, подготовленные инструкторами из стран НАТО и оснащенные западной техникой. Три месяца спустя Владимир Путин констатировал, что план Украины полностью провалился.

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994758080.html

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в мире, валерий залужный, украина, киев