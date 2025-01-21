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Глава Мексики дерзко ответила Трампу на указ о переименовании залива - РИА Новости, 21.01.2025
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22:37 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/zaliv-1994894455.html
Глава Мексики дерзко ответила Трампу на указ о переименовании залива
Глава Мексики дерзко ответила Трампу на указ о переименовании залива - РИА Новости, 21.01.2025
Глава Мексики дерзко ответила Трампу на указ о переименовании залива
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что весь мир знает о Мексиканском заливе, несмотря на решения президента США Дональда Трампа, ее слова приводит CNN. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T22:37:00+03:00
2025-01-21T22:37:00+03:00
в мире
мексиканский залив
дональд трамп
клаудия шейнбаум
сша
мексика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что весь мир знает о Мексиканском заливе, несмотря на решения президента США Дональда Трампа, ее слова приводит CNN."Они (США. — Прим. ред.) называют его Американским заливом, для нас это по-прежнему Мексиканский залив, и для всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", — сказала она.В начале месяца Шейнбаум на соответствующую инициативу Трампа по Мексиканскому заливу предложила вернуть всему континенту историческое название Мексиканская Америка, которое использовалось с 1607 года.После инаугурации американский президент подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки — согласно документу, министр внутренних дел США "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.
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в мире, мексиканский залив, дональд трамп, клаудия шейнбаум, сша, мексика
В мире, Мексиканский залив, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, США, Мексика
Глава Мексики дерзко ответила Трампу на указ о переименовании залива

Шейнбаум в ответ на указ Трампа заявила, что весь мир знает Мексиканский залив

© Кадр видео, опубликованного на странице Клаудии Шейнбаум в соцсетиПрезидент Мексики Клаудия Шейнбаум у исторической карты Северной Америки
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум у исторической карты Северной Америки - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Кадр видео, опубликованного на странице Клаудии Шейнбаум в соцсети
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум у исторической карты Северной Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что весь мир знает о Мексиканском заливе, несмотря на решения президента США Дональда Трампа, ее слова приводит CNN.
"Они (США. — Прим. ред.) называют его Американским заливом, для нас это по-прежнему Мексиканский залив, и для всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", — сказала она.
В начале месяца Шейнбаум на соответствующую инициативу Трампа по Мексиканскому заливу предложила вернуть всему континенту историческое название Мексиканская Америка, которое использовалось с 1607 года.
После инаугурации американский президент подписал указ, которым распорядился начать процесс переименования Мексиканского залива в Залив Америки — согласно документу, министр внутренних дел США "в течение 30 дней" должен предпринять все "необходимые действия" для переименования.
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В миреМексиканский заливДональд ТрампКлаудия ШейнбаумСШАМексика
 
 
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