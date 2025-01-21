Захарова призвала расследовать пропаганду США инклюзивности
Захарова призвала расследовать пропаганду США идеи многообразия и инклюзивности
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и инклюзивности, "сломавшей жизнь тысячам людей".
Ранее газета Washington Post сообщила, что департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия. По данным издания, в США более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность".
"Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции - расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину, увязывая её с помощью, санкциями, политическим и финансовым давлением, а также унижением человеческого достоинства и травлей", - написала она в своем Telegram-канале.
Как отметила Захарова, США многие годы продвигали инклюзивность и связанные с ней антинаучные "нарративы" на всех международных площадках.
"Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?", - подчеркнула она.
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