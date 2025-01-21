https://ria.ru/20250121/zaharova-1994800782.html

Захарова призвала расследовать пропаганду США инклюзивности

Захарова призвала расследовать пропаганду США инклюзивности - РИА Новости, 21.01.2025

Захарова призвала расследовать пропаганду США инклюзивности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:11:00+03:00

2025-01-21T14:11:00+03:00

2025-01-21T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные инстанции расследовать продвижение Соединенными Штатами повестки многообразия и инклюзивности, "сломавшей жизнь тысячам людей". Ранее газета Washington Post сообщила, что департамент госэффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия. По данным издания, в США более 120 миллиардов долларов в год тратятся на "разнообразие, равенство и инклюзивность". "Вот чем должны заниматься легитимные международные инстанции - расследованием того, как десятилетиями один режим на мировой арене продвигал антигуманную доктрину, увязывая её с помощью, санкциями, политическим и финансовым давлением, а также унижением человеческого достоинства и травлей", - написала она в своем Telegram-канале. Как отметила Захарова, США многие годы продвигали инклюзивность и связанные с ней антинаучные "нарративы" на всех международных площадках. "Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? Что теперь делать сотням и сотням тысяч, которым навязали идеологию ампутации здоровых половых органов и их замены на искусственные?", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994701333.html

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в мире, сша, россия, мария захарова