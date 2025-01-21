https://ria.ru/20250121/vystrel-1994786676.html

В Ростовской области семилетний ребенок случайно выстрелил себе в голову

В Ростовской области семилетний ребенок случайно выстрелил себе в голову - РИА Новости, 21.01.2025

В Ростовской области семилетний ребенок случайно выстрелил себе в голову

Семилетний мальчик в Семикаракорском районе Ростовской области случайно выстрелил себе в голову из пневматического пистолета, который нашел у отца, ребенок жив, РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:16:00+03:00

2025-01-21T13:16:00+03:00

2025-01-21T13:16:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 янв - РИА Новости. Семилетний мальчик в Семикаракорском районе Ростовской области случайно выстрелил себе в голову из пневматического пистолета, который нашел у отца, ребенок жив, сообщил журналистам представитель главного управления МВД России по региону. По его словам, в полицию из больницы поступило сообщение о несовершеннолетнем с травмой. "Сотрудники полиции установили, что семилетний мальчик взял пневматический пистолет, который без присмотра оставил его отец. Ребенок выстрелил в стену, но пуля рикошетом попала ему в висок", - сказал представитель ведомства. Мальчику оказали медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пневматический пистолет изъят. В отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". С семьей пострадавшего провели профилактические беседы.

https://ria.ru/20250115/pistolet-1993873374.html

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происшествия, здоровье - общество, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия