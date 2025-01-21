https://ria.ru/20250121/vuchich-1994873842.html

Вучич планирует встретиться с Зеленским в Давосе

Вучич планирует встретиться с Зеленским в Давосе - РИА Новости, 21.01.2025

Вучич планирует встретиться с Зеленским в Давосе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Зеленским в среду на полях форума в Давосе. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:43:00+03:00

2025-01-21T18:43:00+03:00

2025-01-21T18:43:00+03:00

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БЕЛГРАД, 21 янв - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Зеленским в среду на полях форума в Давосе. "Все комментируют инаугурацию (президента США - ред.) Дональда Трампа, это будет ключевая новость в предстоящие дни. А Зеленского увижу завтра", - заявил Вучич сербским журналистам на полях форума. Вучич 10 октября заявил, что внес поправки в декларацию в поддержку Украины в Хорватии, смягчив формулировки по санкциям против РФ, "деоккупации" Крыма и военной помощи Киеву. Правительство Хорватии по итогам прошедшего в середине октября саммита стран Юго-Восточной Европы и Украины с участием Владимира Зеленского в городе Дубровник опубликовало принятую декларацию. Ее соавторами стали Зеленский, президенты Черногории, Словении, Сербии, премьер-министры Хорватии, Албании, Греции, Болгарии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, вице-премьер Молдавии, главы МИД Румынии, Турции, вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Дубравка Шуйца и президент самопровозглашенной республики Косово. Опубликованная кабмином Хорватии "Дубровницкая декларация" содержит 18 пунктов. Среди них решительное осуждение действий России на Украине и поддержка ее территориальной целостности, с подробным перечислением новых регионов и осуждением результатов прошедших на них выборов в 2024 году. Декларация также подчеркивает важность всесторонне помощи Украине, особенно в энергетическом секторе ввиду приближающегося отопительного сезона, а также призыв ко всем странам отказаться от поставок материалов для "агрессии России". Также отмечена необходимость согласованности с внешней политикой и политикой в сфере безопасности ЕС. Подписавшие документ стороны также выразили поддержку пути Украины, Грузии, Молдавии в ЕС и одобрили шаги по сближению Украины и НАТО.

https://ria.ru/20250112/vuchich-1993382557.html

https://ria.ru/20241224/slovakiya-1990859164.html

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в мире, давос, всемирный экономический форум в давосе, сербия, украина, александр вучич, владимир зеленский, евросоюз